Venerdì la prima uscita amichevole del Benetton rugby al Monigo

TREVISO In casa Benetton Rugby cresce l’attesa in vista dell’esordio stagionale in programma venerdì 10 agosto alle ore 20.30. Gli avversari del primo test dei Leoni saranno i Worcester Warriors, club che disputa l’Aviva Premiership massimo campionato inglese. Uno solo il precedente tra le due squadre che risale al 27 agosto 2005 quando i guerrieri si imposero in casa propria 26 a 7. La gara sarà divisa in 4 tempi ciascuno da 20 minuti e verrà diretta dalla terna arbitrale composta da Marius Mitrea, Alex Frasson e Massimo Brescacin.

Allo Stadio Monigo le biglietterie ed i cancelli apriranno dalle 19.30. Sarà possibile acquistare i biglietti delle amichevoli presso la sede Benetton Rugby via Nascimben 1/b, presso tutti i punti vendita TicketOne e sul sito www.ticketone.it. A causa dei lavori che prevedono l’intera copertura della Tribuna Est (ex Gradinata), in occasione delle amichevoli sarà possibile accedere esclusivamente alla Tribuna Ovest. Infine per i tre impegni amichevoli sarà possibile sottoscrivere un mini abbonamento che darà la possibilità di vederne 3 al prezzo di 2 .

Questi i prezzi dei biglietti:

*Il titolo di ingresso viene consegnato direttamente dagli steward all’ingresso, non sarà necessario recarsi in biglietteria.

ABBONAMENTO 3 AMICHEVOLI

Esclusivamente per le amichevoli sarà possibile sottoscrivere un mini abbonamento che darà la possibilità di vederne 3 al prezzo di 2.

PUNTI VENDITA TICKETONE TREVISO:

Mezzoforte – Azalea

Via Giovanni Pascoli11 31100 Treviso (TV)

Tel. 0422540365

EMail: mezzoforte@virgilio.it

Supermercato del Libro – Azalea

Via Castellana37 31100 Treviso (TV)

Tel. 0422432752

EMail: alberto@ libreriagoldoni.it

Tabaccheria Jolly Treviso – Azalea

Piazza S. Trentin16 31100 Treviso (TV)

Tel. 0422544129

EMail: jolly_one@libero.it