Da Treviso parte l'attesa per i prossimi Campionati Mondiali di Ciclismo per giornalisti

Si chiamano World Press Cycling Championship (WPCC) ed è la denominazione internazionale adottata per i Campionati Mondiali di Ciclismo riservati ai giornalisti, coloro che per un giorno abbandoneranno la tastiera del computer per salire in sella a una bici per darsi battaglia a colpi di pedale. La competizione è stata presentata ufficialmente martedì mattina a Treviso nell'Hotel Maggior Consiglio. Da quasi due decenni la manifestazione assegna le maglie iridate per il mondo dei media e l’appuntamento per la prossima edizione sarà sulle strade del Veneto, una regione particolarmente legata allo sport del pedale, precisamente dal 12 al 15 settembre 2019 nelle città di Treviso, Bassano del Grappa e Marostica; le ultime due in provincia di Vicenza.

"Un evento particolare che ha delle peculiarità originali e proprio per questo abbiamo raccolto la sfida - ha commentato Enrico Cuman dell’organizzazione WPCC Veneto 2019 - e siamo convinti che la manifestazione, combinando aspetti agonistici ed elementi del territorio, possa far emergere le eccellenze della nostra regione". Alla 20^ edizione dei Campionati Mondiali di Ciclismo per Giornalisti parteciperanno circa 200 concorrenti provenienti da 20 diverse nazioni. "Siamo felici di tornare in un’area dalla lunga e storica tradizione ciclistica - ha sottolineato dal canto suo Roberto Ronchi, presidente dell’Associazione Giornalisti Ciclisti Italiani - Dopo la cerimonia d’apertura prevista per giovedì 12 settembre, ci aspettano tre giorni di competizioni tra cronometro individuale, sprint su breve distanza e la prova in linea. Al termine di ognuna delle tre gare saranno assegnate le maglie iridate della stampa per le quattro categorie ammesse".

La direzione di gara e tutti gli aspetti logistici sono affidati alla lunga esperienza di Rino Piccoli e di Angelo Striuli: il primo, storico organizzatore di competizioni ciclistiche sia su strada che in pista; mentre Angelo Striuli rappresenta una risposta di competenza e professionalità sul fronte dell’organizzazione. Oltre a essere un importante appuntamento dedicato allo sport del pedale, il 20° World Press Cycling Championship rappresenta un’occasione unica per il Veneto di mettersi in mostra in una vetrina internazionale. "Partendo con la promozione un anno prima e costruendo anche dei pacchetti di soggiorno per gli atleti e i loro accompagnatori, ci siamo posti l’obiettivo di raggiungere i duecento partecipanti - ha osservato Enrico Cuman - e in tal senso i WPCC rientrano tra i Grandi Eventi della Regione Veneto per il 2019". Alla presentazione non ha potuto partecipare il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha inviato il saluto di sostegno all’iniziativa WPCC 2019. La manifestazione è in linea con il nuovo motto del turismo veneto The Land of Venice, un progetto che vede la città lagunare come testimonial in tutto il mondo per promuovere l’intera regione.