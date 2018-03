Le red panthers festeggiano l'8 marzo con le pazienti del Ca' Foncello

TREVISO Una Festa delle Donne speciale quella che le Red Panthers del Benetton Rugby hanno voluto regalare per la prima volta in assoluto alle pazienti del reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso. Infatti proprio questa mattina una rappresentanza composta dall’ex pantera oggi dirigente Elisa Facchini, dalla capitana Federica Renosto e dalla flanker Virginia Pinarello è stata accolta dal dott. Francesco Benazzi, Direttore Generale dell’ULSS 2, dal Primario del reparto il dott. Enrico Busato e dai dott.ri Alessio Pradel e Mery Bottarel.

La delegazione biancoverde ha voluto fortemente incontrare le donne ricoverate per festeggiare insieme la giornata internazionale dedicata al sesso femminile: un piccolo gesto ma significativo per far sentire la propria vicinanza e donare, visto l’avvicinarsi delle festività pasquali, le tradizionali uova alle sorprese ed emozionate pazienti.