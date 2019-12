Treviso vuole continuare il filotto di vittorie in casa: al Palaverde arriva Reggio Emilia

12° giornata di Serie A per la De' Longhi Treviso Basket che dopo aver ottenuto dalla doppia trasferta Roma-Trieste una vittoria e una sconfitta, torna al Palaverde per un match importante contro la Grissin Bon Reggio Emilia che ha 10 punti in classifica, proprio come TVB, e nell'ultimo turno ha perso 89-78 a Milano. Si gioca alle ore 19.00. Per la squadra trevigiana in recupero gli infortunati, ma sono ancora in dubbio le condizioni di Imbrò e Logan che già hanno saltato il turno precedente a Trieste, mentre dovrebbe rientrare Cooke. Sarà un incontro speciale per coach Max Menetti, reggiano che per la prima volta siede da capo allenatore sulla panchina avversaria rispetto alla squadra della sua città, dove è nato e cresciuto come allenatore. Dalla promozione definitiva a capo allenatore con Reggio Emilia nel 2011, fino al 2018 anno in cui si è trasferito a Treviso, il coach reggiano ha conquistato un'Eurochallenge Cup, una Supercoppa, due Finali Scudetto e una Semifinale di Eurocup, oltre alla promozione in A1.

Arbitri: Lanzarini, Paglialunga e Noce Media: diretta video in streaming su Eurosport Player (in abbonamento). Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook di Treviso Basket. Biglietti: ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto, casse del Palaverde domenica aperte dalle 17.30. Prevendita fino a sabato nei punti vendita (vedi sito www.trevisobasket.it, sezione biglietteria) e fino a domenica alle 12.00 on line sul sito e su www.vivaticket.it

Lorenzo Uglietti, TVB: «Domenica altro match importante per noi, torniamo al Palaverde e contro un'avversaria molto forte come Reggio Emilia. Noi siamo pronti, vogliamo riversare la rabbia e la cattiveria agonistica che ci è rimasta dentro dopo la cocente sconfitta di domenica scorsa a Trieste, abbiamo intenzione di giocare una partita tosta. Reggio ha molto talento e giocatori importanti, noi dobbiamo dare intensità alla nostra difesa e giocare una partita fisica. Mekel e Poeta dettano tempi e ritmi della squadra, sarà importante limitarli per poter imporre il nostro gioco».

PRESENTAZIONE GIOVANILI DE' LONGHI SOLID WORLD TVB Circa 500 bambini e ragazzi delle giovanili sfileranno domenica al Palaverde sotto l'egida di Solid World, che sostiene l'attività giovanile di De' Longhi TVB e Pallacanestro Treviso. In occasione dello sponsor day Solid World, sono stati invitati al Palaverde tutti i ragazzi delle giovanili e i loro familiari, che nell'intervallo poseranno a centrocampo per la classica foto di gruppo dove saranno rappresentate tutte le squadre del mondo Solid World con i loro allenatori e accompagnatori.