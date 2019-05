De Longhi, domenica al via i quarti dei playoff: l'ostacolo è Rieti

Dopo il 3-2 con Trapani, la De' Longhi Treviso Basket affronta da domenica (ore 18.00, Palaverde, arbitri Moretti, Centonza e Chersicla) la Zeus NPC Rieti, anch'essa reduce da "gara5" vinta mercoledì con Forlì al PalaSojurner. Rieti ha chiuso la regular season al 5° posto nel girone Ovest. Squadra solida ed esperta, con americani di spessore come Bobby Jones e l'esterno Antino Jackson, i lunghi italiani Gigli e Vildera, l'esterno italoargentino Casini e altri italiani importanti come il play Tomasini e Conti, ala di potenza.

EX - Ex del match Matteo Chillo, a Rieti nel 2016/17. Ex trevigiano è Aleksa Nikolic, ed ha giocato a Treviso in passato anche Angelo Gigli.

LA SERIE

Gara1 domenica 12/5 ore 18.00 - Palaverde

Gara2 martedì 14/5 ore 20.30 Palaverde

Gara3 venerdì 17/5 ore 20.30 PalaSojurner (Rieti)

Gara4 (EV) domenica 19/5 ore 18.00 PalaSojurner (Rieti)

Gara5 (EV) mercoledì 22/5 ore 20.30 Palaverde

MEDIA: Diretta LNP TV (in abbonamento) in video streaming, diretta audio/radiocronaca della partita, aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook di Treviso Basket.

PREVENDITA BIGLIETTI

Domenica al Palaverde apertura botteghini dalle 16.30.

Biglietti per ciascuna partita di gara 1 (12 maggio), gara 2 (14 maggio). Prezzi: Non numerati 12 euro (7 euro Under 25, 3 euro Under 14), Numerati 17 euro, Distinti 22 euro, Centrali 35 euro, Supercentrali 60 euro. Punti vendita:punti vendita Vivaticket e punti vendita Wind Sperotto (Treviso Corso del Popolo e P.za San Vito, Silea Emisfero, Conegliano), Elettrodomestici Zanatta Camalò da giovedì ore 15.30 in orari di apertura fino a sabato. On line: su www.trevisobasket.it, sezione biglietteria, fino a domenica alle 17.00. Sant’Antonino, Palestra TVB: venerdì 10 dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 17.00 alle 20.00, sabato 11 dalle 10 alle 14