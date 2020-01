Un altro riconoscimento per i risultati degli atleti della Canottieri Sile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Continuano le soddisfazioni per i risultati ottenuti dai nostri agonisti nel 2019! Domenica 12 Gennaio, in occasione dell'assemblea regionale FIC, sono stati premiati gli atleti ed i tecnici che si sono distinti nella stagione agonistica. Per la Canottieri Sile, Vittoria Savorelli, Paolo Merotto, Tommaso Colombo e Stefano Falcone, e l'allenatore Sara Baran, hanno ricevuto i loro premi dal campione olimpico Rossano Galtarossa! Oltre agli atleti e all’allenatore, erano presenti alla premiazione anche Primo Baran (allenatore), il neo-presidente della Canottieri Sile – Giorgio Granello – e il direttore sportivo della società Marco Marchesi.

