La De Longhi a Roma per centrare il primo colpo in trasferta

La De' Longhi Treviso Basket domani parte per Roma per affrontare domenica alle 19.30 al PalaEur la Virtus Roma in una sfida tra neopromosse valida per la 10° giornata di Serie A. Nell'ultimo turno la De' Longhi ha vinto in casa con Brescia portandosi a 8 punti in classifica nel gruppone centrale, mentre la Virtus Roma di coach Piero Bucchi è due punti sopra, a quota 10 nel lotto delle quarte in classifica, e nell'ultimo turno ha vinto in casa con Pesaro per 92-83 con 20 punti di Dyson e Kyzlink. Coach Max Menetti avrà la squadra al completo per puntare alla prima vittoria stagionale fuori del Palaverde.

Precedenti: E' la seconda sfida nella storia tra i due club, che già si affrontarono nella Final Eight di Coppa Italia 2017 a Bologna e vinse TVB 73-72 nei quarti di finale. Arbitri:Paternicò, Vicino e Pepponi

Media: diretta video in streaming su Eurosport Player (in abbonamento). Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook di Treviso Basket.

Davide Alviti, ala laziale di TVB: «Non abbiamo mai vinto in trasferta, è vero, ma ci siamo sempre andati molto vicino, accumulando tante esperienze che ci dovranno essere utili domenica a Roma per fare il primo colpo esterno. Ci è sempre mancato qualcosa, quel passo in più che serve per fare il colpo esterno, adesso speriamo davvero che le lezioni ci siano servite perché sarebbe davvero importante per noi vincere a Roma e trovare una dimensione vincente anche fuori del Palaverde. Pero' di mezzo ci sono sempre gli avversari e la squadra romana ha fatto finora un grande avvio di stagione, rivelandosi una delle sorprese del campionato. Loro sono in un buon momento, hanno americani forti come Dyson che conosciamo bene così come lui conosce il campionato italiano, e in generale si tratta di una squadra forte e ben costruita, lo si vede dai risultati che hanno ottenuto finora. Noi abbiamo fatto una buona settimana di allenamento, sempre con intensità e concentrazione, perché la squadra ha chiaro in mente il suo obiettivo, quello di cercare di vincere domenica al PalaEur».