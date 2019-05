Treviso in rosa da record con 18mila donne al via, +10% rispetto al 2018

Ben 17543 donne parteciperanno domenica 5 maggio alla Treviso in Rosa. Il 10% in più dell’anno scorso. Filippo Bellin spiega come si svolgerà l’evento anche in caso di maltempo. La manifestazione è stata presentata martedì sera al BHR di Quinto di Treviso dagli organizzatori, TrevisoAtletica e CorriTreviso. Molti i partner di un’iniziativa da guinnes dei primati. Tra questi CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia che riserva ad ogni maratoneta una sorpresa che troverà dentro alla sacca e la Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier che con lo slogan “previeni” si mette a fianco di tutte le donne con una tariffa convenzionata per effettuare l’esame clinico strumentale alle mammelle. Con il ricavato della Treviso in Rosa verrà acquistato, e donato alla LILT di Treviso partner della manifestazione, un pulmino per il trasporto delle persone ammalate.

Alla manifestazione parteciperanno anche due start up innovative come BLOOM e 24Bottles. BLOOM, startup nel campo food & beverage che unisce la ristorazione e la pasticceria di alto livello ad un servizio di coworking e costudying, aprirà il primo punto vendita durante l’estate a Treviso, in Via San Liberale,10 .

24Bottles è una delle start up di maggior successo in Italia negli ultimi anni. Bolognese, fondata nel 2013, produce bottiglie in acciaio inossidabile, sostenibile e dal design accattivante. Le emissioni di CO2 dell’intero processo produttivo sono interamente compensate da progetti di riforestazione internazionali. Colorate, compatte e ultraleggere, le 24Bottles sono ideali per idratarsi con stile e comodità. Le due aziende hanno deciso di collaborare con "Treviso in rosa" e di proporre delle bottiglie personalizzate che potranno essere acquistate dai concorrenti: il ricavato della vendita verrà devoluto interamente in beneficenza a favore della Lilt sezione provinciale di Treviso Onlus. Sarà quindi possibile vedere ed acquistare le innovative bottiglie presso gli stands che verranno allestiti, durante la manifestazione, presso BLOOM in Via S.Liberale, 10 ed in corrispondenza della partenza/arrivo.