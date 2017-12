Treviso batte Roseto al Palaverde (90-75) e ritrova il sorriso

VILLORBA Treviso interrompe la serie negativa e batte 90-75 Roseto nella 14ima giornata del campionato di serie A2: la De Longhi, non senza difficoltà, supera la modesta compagine abruzzese. Visto il momento, particolarmente critico, il Palaverde mostrava ampi spazi vuoti con 4128 spettatori presenti; ciò nonostante l'apporto del tifo è stato senza dubbio fondamentale per uscire da un avvio di match a dir poco complicato. Sugli scudi le prestazioni di Antonutti e Brown, autori rispettivamente di 24 e 23 punti.

PRIMO QUARTO Coach Pillastrini parte con Brown, Sabatini, Antonutti, Negri e Musso, caldissimo: è lui a firmare la bomba dell'iniziale 3-2. Carlino replica dalla stessa distanza (3-5 al 3') prima degli errori in serie, molto gravi, di Brown e Sabatini. Negri e Antonutti (5 punti nella prima frazione come Musso) riportano avanti Treviso (8-7 al 5'). A 3'44" dal break punteggio sull'11-11. Roseto colpisce ancora con Carlino (13-14 al 8'), giocatore da cui dipendono le fortune offensive dei rosetani (10 punti nei primi 10', letale dall'arco). La De Longhi affonda a -7 (15-22) e il primo quarto si chiude sul 18-22 con Treviso che tira dal campo con un misero 38,89% contro il 62,5% degli ospiti.

SECONDO QUARTO Antonutti riscalda il Palaverde con la tripla del -1 (21-22) e l'asse Fantinelli-Lombardi firma il sorpasso (23-22 al 12'). Al 15', grazie ad Imbro', la De Longhi si porta sul 31-25 per un break di 13-3. Roseto si riavvicina (31-29) ma Musso dai 6,25 riporta a +5 i suoi (34-29 al 17'). A 2'24" dal riposo Treviso va a condurre 39-30 (massimo vantaggio) grazie ad un canestro di Fantinelli ma soprattutto grazie ad una intensità difensiva che a tratti asfissia Roseto. Si va al riposo sul 41-39 con gli Sharks che firmano un mini-break di 2-9 nel finale con Ogide e Marulli. Treviso chiude con un 57,14% dal campo.

TERZO QUARTO La partita comincia con un giallo: il tabellone segna 41-41, inspiegabilmente. Convalidato dagli arbitri un canestro che nel secondo quarto non era stato assegnato. La De Longhi parte fortissimo, con un break di 9-3 (50-44 al 24') con Brown a schiacciare e a caricare il pubblico. Le scorribande di Brown, Sabatini e Antonutti portano Treviso ad un rassicurante +12 (61-49 al 27') con Roseto sempre più con le polveri bagnate e in balia dei ragazzi di Pillastrini. Il terzo quarto si chiude sul punteggio di 65-57 per Treviso.

ULTIMO QUARTO Brown tocca in avvio i venti punti (67-57): sembr l'inizio di un periodo di tranquillità ma Roseto è ben lontana dall'alzare bandiera bianca e si porta a -5 (67-62 al 32') approfittando di errori banali e forzature degli uomini di Pillastrini. I canestri del solito Brown, Fantinelli ed Imbro' fanno riprendere fiato alla De Longhi che riallunga a +11 (75-64 al 35'). Nonostante la resistenza, strenua, degli Sharks, sulla partita cala il sipario a 1'35" con i liberi firmati da Imbrò (86-75). La partita si chiude sulla schiacciata, spettacolare, di Brown che fa sobbalzare il pubblico, ed il canestro di Negri che infila i punti del 90-75.

LE PAGELLE

Brown 7: a volte pasticcia ma nei momenti caldi del match c'è. Esalta il pubblico con la specialità della casa: la schiacciata. Mette 23 punti a referto e chiude con il 64% dal campo.

Antonutti 7: è il top scorer di serata (24 punti). Se è in serata può far male. Prende anche sei rimbalzi.

Negri 6,5: come molti suoi compagni mostra visibili segni di ripresa. Chiude con 11 punti.

Musso 6: buono il suo apporto in avvio. Infila 8 punti.

Imbro' 6: parte male, poi si ripiglia e fa vedere qualcosa di buono.

Sabatini 5,5: si perde spesso in errori banali, evitabili.

Fantinelli 6,5: il capitano prende sette rimbalzi, firma 8 punti e tanta sostanza. Nei momenti difficili lui è sempre li.

Lombardi 6,5: gioca 16' e cerca di far valere la sua presenza. Sette rimbalzi anche per lui.