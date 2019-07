Grande festa in piazza a Treviso in onore della nazionale inglese di rugby

La Città di Treviso accoglie la Nazionale Inglese di Rugby con una grande festa. Domani sera, alle 18.30, in Piazza dei Signori, si terrà un evento speciale per salutare i XV della Rosa, che al centro sportivo “La Ghirada” stanno preparando la prossima Coppa del Mondo che in programma a settembre in Giappone. Gli uomini di Eddie Jones – che esordiranno domenica 22 settembre a Sapporo contro Tonga - verranno accolti dal sindaco Mario Conte e presentati alla Città.

In piazza dei Signori ci sarà anche il tradizionale “terzo tempo” offerto dall’Osteria La Roggia con dj set. In caso di maltempo l’evento si svolgerà sotto la Loggia dei Trecento. Allenamento a porte aperte. Domani mattina, allo stadio di Rugby di Monigo dalle 9 alle 11 sarà possibile seguire l’allenamento a porte aperte (ingresso libero e gratuito) della Nazionale Inglese: un’occasione per vedere da vicino le gesta e le fatiche dei grandi campioni.