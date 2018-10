Stella al merito sportivo per Angelo Biscaro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Angelo Biscaro riceverà la stella di bronzo del Coni al merito sportivo. Il dirigente, tecnico di lotta olimpica, riceve l'ambito riconoscimento dopo anni di ininterrotta attività sportiva, prima come atleta poi come tecnico della ASD Polisportiva Santa Bona. Biscaro ha contribuito alla fondazione del settore Lotta della storica società trevigiana nel 1976. Sotto la gestione di Biscaro e Padoan i trevigiani hanno raccolto più di 60 titoli italiani nella Lotta, con l'apoteosi di un argento mondiale e un bronzo europeo. Tutt'ora Angelo presta la sua attività in palestra, coordinando il team di giovani tecnici che si occupano del settore giovanile.