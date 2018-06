Treviso Swim Cup: Le Clos si prende la rivincita nei 100 farfalla

TREVISO Alla fine l'ha spuntata Le Clos, riprendendosi l'oro di quella sfida finita a Rio De Janeiro con un clamoroso argento ex aequo con Laszlo Cseh e Michael Phelps. Il confronto tanto atteso nei 100 farfalla, che aveva monopolizzato la scena di questa quarta Treviso Swim Cup, è andato all’atleta sudafricano, che con 51”95 ha preceduto l’amico-rivale Laszlo Cseh, al secondo posto con 53”47, e Prakash Sajan, al terzo con 54”75. Per Le Clos il vantaggio di un minor carico di lavoro, che invece l'ungherese sta sostenendo in vista degli impegni europei.

La prestazione nei 100 farfalla vale a Chad Le Clos la vittoria della classifica finale come miglior prestazione individuale, oltre al ritocco del record della manifestazione che già deteneva. In giornata Cseh protagonista anche di altre gare, con un doppio terzo posto nei 50 stile libero assoluti, con 23”90 (preceduto dal connazionale Nemeth Nandor, 23”49, e Manuel Frigo, 23”21) e nei 200 stile libero con 1’50”69 (dietro a Nemeth Nandor, 1’50”53 e Davide Casarin 1’50”04). Tra i maschi, vince i 200 dorso il sudafricano Martin Binedell con 2’03”38, nei 100 rana Alaric Basson 01’02”67. Tra le donne, invece, la migliore prestazione individuale è dell’ungherese Katalin Burjan, che vince i 200 dorso con 2’10”97, seguita da Giorgia Dall’Antonia con 2’27”10 e da Giulia Menegaldo con 2’28”92. Nei 200 stile libero oro per Alessandra Gnoato (02’07”26), nei 50 Erin Gallagher (26”08), nei 100 rana Letizia Memo (01’12”95) e nei 100 farfalla Alexandra Victorita Bogdaneci (01’03”63). Vittoria di casa, infine, nella classifica per rappresentative, che vede trionfare USD Hydros, la squadra agonistica delle piscine di Treviso e Oderzo. Nella classifica per società e club, prima piazza invece per la Piave Nuoto.