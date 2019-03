Campionato provinciale, le prequalificazioni fanno tappa al Park Tennis di Villorba

Si è concluso il torneo Pre-qualificazioni Internazionali BNL d’Italia, la fase provinciale di quarta categoria, che dava la possibilità di accedere alla fase regionale. Torneo, che ha visto 116 giocatori e giocatrici tesserati nella provincia di Treviso, diretti dal Giudice Arbitro Titolare Loredana Venturini e il Giudice Arbitro Assistente Debora Comici, hanno portato a termine la manifestazione nei migliori dei modi, il tutto coordinato dall’organizzazione del circolo Park Tennis e dal Direttore di Gara Moira Baratto.

Complimenti a Giuliano Tonini (4.2) dell’Eurotennis Club Treviso, che si aggiudica il Singolare Maschile, battendo in finale l’ottimo Andrea Gheno (4.4), che proprio in finale ha risentito un po’ di stanchezza dopo sette turni giocati, punteggio finale 64 16 10-8. Terzo posto, per il giocatore di casa Alberto Hirschler, che si è guadagnato anche lui la qualificazione alla fase regionale, battendo nella “finalina” Leonardo Liana con il punteggio 63 60. Nel singolare femminile , finale tutta under 12, che ha visto prevalere la giocatrice del Tc la Barchessa, Alessia Landi Vittoria, su Zorzi Vittoria (Tc Oderzo) con il punteggio 64 61. Alessia ha dimostrato le sue qualità in tutto il torneo, con un ottimo gioco d’attacco e una buona preparazione tecnica.

Il doppio maschile si è concluso con la finale vinta dai favoriti Andrea Camarin (4.1) – Alessandro Finco (4.3) che hanno prevalso sulla coppia di casa Massimo Balzarini (4.1) – Karrobi Bagher (4.1), con il punteggio 6-1 6-4. Nel doppio femminile le doppiste Laura Calbucci e Funny Cester si sono aggiudicate la vittoria del torneo con il punteggio 63 64 sulla coppia formata da Vittoria Zorzi e Antonella Gaston. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni ed il rinfresco durante il quale il presidente del circolo Gianfranco Griso, soddisfatto della buona riuscita della manifestazione, ha presentato la prossima stagione 2019 invitando tutti i giocatori agli appuntamenti dal 22.03 al 04.04 con il Torneo di III categoria Maschile e a Giugno con il Torneo Open Femminile. Vi aspettiamo numerosi ai prossimi eventi con tante novità.