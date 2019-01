De Longhi: Tomassini, nuova operazione al ginocchio

La De' Longhi Treviso Basket comunica che Giovanni Tomassini dovrà purtroppo essere nuovamente operato mercoledì 23 gennaio per la stabilizzazione del ginocchio destro alla Clinica Salus di Reggio Emilia dal Professor Rocchi, lo stesso che aveva praticato l'intervento il 26 giugno scorso dopo l'infortunio con la rottura del legamento crociato anteriore. Giovanni Tomassini si era infortunato con la maglia della Junior Casale durante la Finale play off lo scorso giugno, prima di firmare il contratto con la De' Longhi Treviso Basket.

Dopo l'intervento chirurgico e il fisiologico periodo di rieducazione, nel mese di dicembre in due diverse occasioni il ginocchio destro di Giovanni ha dato segni di instabilità alla ripresa dell'attività di allenamento con la squadra, rendendo necessaria la rivalutazione del ginocchio operato tramite approfonditi esami strumentali e consulti con medici specialisti. Il giocatore è stato quindi rivisto dal professor Rocchi, dal professor Mariani e dal professor Agueci, con i quali lo staff medico di TVB ha concordato la necessità di una revisione chirurgica per stabilizzare in maniera ottimale il ginocchio, al fine di consentire il rientro all'attività e preservare la carriera futura del giocatore. Mercoledì a Reggio Emilia il professor Rocchi opererà quindi nuovamente il ginocchio destro di Giovanni Tomassini, che pertanto non potrà tornare in campo prima della prossima stagione sportiva. Tutta la "famiglia" di Universo Treviso Basket sarà di sostegno al giocatore in questo ulteriore passo verso la completa guarigione.