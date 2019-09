Treviso Triathlon protagonista ai Campionati italiani assoluti di Lignano

Ciak si gira, gli atleti del Treviso Triathlon si ritrovano sul palcoscenico di Lignano per i campionati italiani assoluti. Nonostante il ruolo di attori protagonisti sia riservato agli atleti élite, i portacolori trevigiani hanno saputo ritagliarsi uno spazio importante sulla scena del campo gara a coronamento di una stagione intensa, recitando al meglio il copione che prevedeva innanzitutto il divertimento, alla cui base sta però un'intensa preparazione lunga un anno.

Grande soddisfazione per l’inaspettato 3 posto cat M3 di Flavio Gobbo, che con questo prestigioso risultato ha chiuso in bellezza una stagione già ricca di successi. Grandissima soddisfazione anche per la numerosa partecipazione alla coppa crono a squadre di domenica 29, dove ben 7 squadre del Treviso Triathlon, sullo stesso campo gara dei campionati italiani assoluti svoltisi il giorno prima, hanno sfidato oltre duecento squadre provenienti da tutta Italia. Un fine settimana da ricordare e che è un importante appuntamento annuale per tutta la squadra. La presidente Laura Thomas, regista delle attività del team che ha assisto da spettatrice all'evento a causa di un infortunio, non si stanca mai di sottolineare l'importanza della filosofia dell'approccio ludico alla triplice disciplina, approccio recitato alla perfezione dai triatleti trevigiani. «Un plauso va comunque a tutti gli age group partecipanti, che sono presenze fondamentali per tutto il movimento nazionale».