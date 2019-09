Week end intenso per gli atleti del Treviso Triathlon: tutti i risultati

A seguire la partecipatissima gara di Farra D'Alpago e dopo la breve e non inoperosa pausa agostana, gli atleti del Treviso Triathlon sono ritornati sui campi di gara. Infatti dai monti al mare con le gare di Aquathlon e Triathlon olimpico no draft di Grado (UD) oltre al Triathlon olimpico di Lavarone (TN) valido come campionato italiano Age group; i portacolori del TT si mettono ancora in luce per risultati e presenza numerica in campi gara abitualmente impegnativi, a cui quest'anno si è aggiunto anche il gran caldo. Ottimo il terzo posto di Laura Scarfi’ nella categoria M1 (al Triathlon Olimpico di Grado) ed il sudatissimo settimo posto nella categoria M3 di Flavio Gobbo (ai campionati italiani di Triathlon Cross). Ora le gare di Peschiera e Jesolo attendono i componenti del TT, senza dimenticare i campionati italiani di triathlon sprint individuali e a squadre di Lignano il 28 e 29 settembre, dove i body rossoneri del team trevigiano spiccano per numero. Il Treviso Triathlon cerca di esprimere non solo atleticamente la passione per la triplice disciplina ma anche con lo spirito di gruppo.”