De Longhi, ora o mai più: stasera gara-2 a Trieste

TREVISO A 48 ore di distanza dalla prima sfida chiusa con la vittoria dell'Alma Trieste 84-78, stasera, alle 20.30 la De' Longhi TVB tornerà in campo all'Alma Arena per gara2 della serie di semifinale al meglio delle 5 gare

IL PROGRAMMA: dopo gara1 finita 84-78 per l'Alma ieri sera, domani, martedì 29 alle 20.30 all'Alma Arena di Trieste è subito in programma gara2. Gara3 sarà al Palaverde di Villorba venerdì 1 giugno alle 20.30. L'eventuale gara4 ancora al Palaverde domenica 3 giugno (ore 18.00), l'eventuale gara5 a Trieste mercoledì 6 giugno alle 20.30. La De' Longhi TVB ha per gara2 il dubbio sull'impiego di John Brown, toccato duro al ginocchio destro. Oggi il giocatore verrà sottoposto agli esami clinici e domani verrò valutata la sua eventuale presenza.

ARBITRI Ursi, Noce e Centonza

PRECEDENTI STAGIONALI Quattro incontri ufficiali questa stagione tra TVB e Trieste, con tre vittorie dell'Alma, tutte in casa sua: la prima in finale di Supercoppa per 88-78, la seconda in Regular Season 91-83, la terza quella di ieri; una vittoria per la De' Longhi TVB nella gara di ritorno al Palaverde per 83-63.

MEDIA Diretta televisiva di gara-2 su Sportitalia (canale 225 satellite Sky e canale 60 digitale terrestre, in chiaro); diretta audio sulla pagina Facebook di Treviso Basket,dove verranno anche trasmesse in diretta la interviste post partita. Differita su Eden Tv (canale 86 ddt) mercoledì alle 21.00.

INFO VIABILITA' TIFOSI TREVIGIANI A TRIESTE Saranno circa 300 i tifosi trevigiani, tra tifo organizzato e altri, che andranno a Trieste per gara2 di domani. A questo proposito la Questura di Trieste ha emanato alcune direttive per raggiungere il palasport triestino: i veicoli dovranno obbligatoriamente imboccare l’uscita “Wartsila/Grandi Motori”, sito presso il quale verrà effettuato il prefiltraggio preventivo da parte della Polizia di Stato, al fine di garantire la sicurezza e ottimizzare i tempi, permettendo così alla tifoseria ospite di entrare tempestivamente nel settore del palasport riservato. I sostenitori ospiti che raggiungeranno Trieste con mezzi privati, saranno trasportati all’AlmaArena con navette messe a disposizione dalla Trieste Trasporti, lasciate le proprie vetture nell’area della Wartsila/Grandi Motori, presidiata dalle Forze dell’ordine durante la partita, riprendendo poi la propria vettura al termine dell’incontro.

"In gara2 dovremo continuare a fare bene quello che ci è riuscito meglio -spiega Stefano Pillastrini- e migliorare invece dove siamo stati meno efficaci: innanzitutto dobbiamo assolutamente evitare di concedere canestri facili che in gare come queste fanno molto male, quindi fare abbassare la qualità del loro gioco d'attacco. Da lì, cioè dalla nostra intensità e applicazione difensiva, possono nascere per noi opportunità di accelerare il gioco e trovare soluzioni per correre di più. Ma sappiamo che, specie fuori casa, in una semifinale non è facile spingere spesso il contropiede, quindi per vincere ci vorrà anche una migliore circolazione di palla a difesa schierata e una minor quantità di palle perse. Queste sono partite fisiche, con un livello molto alto, ogni dettaglio fa la differenza. Brown? Vedremo se riuscirà a giocare, ma dobbiamo essere pronti ad ogni eventualità."