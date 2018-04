Trevistletica fa en plein nelle staffette tra oltre trenta quartetti

TREVISO Trevisatletica domina la manifestazione di staffette che mercoledì sulla pista di San Lazzaro a Treviso, ha coinvolto oltre trenta quartetti, tutti impegnati in gare veloci (4x100). Il club di casa ha vinto sei gare su sei, mettendo in vetrina soprattutto la staffetta cadette (51”5 per Greta Masutti, Giulia Dani, Vittoria Cazzolato e Anna Secco) e quella allieve (50”1 per Livia Ettari Cohn, Anna Lorenzon, Harley Ogbekene e Giulia Coghetto), oltre alle giovanissime della categoria ragazze (56”2 per Giulia Pavan, Jennifer De Rosa, Benedetta Dalla Mora, Ginevra Vedova). Era un test in vista dei campionati regionali di staffette, in programma domenica 15 aprile a Noale, alla luce anche delle nuove norme del Regolamento Tecnico Internazionale che hanno modificato l’ampiezza della zona di cambio. Per Trevisatletica si è trattato anche del primo impegno organizzativo della stagione estiva 2018. Tra gli appuntamenti clou, il memorial “Mario Carraro”, giunto alla quindicesima edizione, in programma il 23 maggio sempre a San Lazzaro.

RISULTATI. MASCHILI. 4x100 assoluti: 1. Trevisatletica C (Gatti, Nascimben, Visentin, Brunello) 44”0, 2. Trevisatletica A (Serena, Marconi, Broccolo, Maurizi Enrici) 45”1, 3. Trevisatletica allievi (Mellone, Caporin, Arena, Carraretto) 45”1. 4x100 cadetti: 1. Trevisatletica A (Gritti, Maset, Pongiluppi, Toigo) 48”9, 2. Silca Conegliano A (Gasparotto, Gonaj, Dal Vera, Miani) 51”2, 3. Atl-Etica San Vendemiano (De Coppi, Cipullo, De Noni, Tantchovsky) 52”7. 4x100 ragazzi: 1. Trevisatletica A (Favaretto, Bisetto, Frisetti, Zuccon) 53”5, 2. Atl. Santa Lucia di Piave (Sciancalepore, Giacomazzi, Zanchetta Modolo, Brescacin) 55”4, 3. Atletica San Biagio A (Cenedese, Moro, Morandin, Rrotani) 57”7. FEMMINILI. 4x100 assolute: 1. Trevisatletica allieve (Ettari Cohn, Lorenzon, Ogbekene, Coghetto) 50”1, 2. Trevisatletica B (Pavan, Zago, Barbiero, Benetton) 50”8. 4x100 cadette: 1. Trevisatletica A (Masutti, Dani, Cazzolato, Secco) 51”5, 2. Atl. Ponzano A (Barbisan, Tognon, Thomas, Fighera) 53”8, 3. Atl. Silca Conegliano A (Paro, Nigro, Saccon, Bazzo) 54”0. 4x100 ragazze: 1. Trevisatletica A (Pavan, De Rosa, Dalla Mora, Vedova) 56”2, 2. Atl. Ponzano A (Michielin, Spessotto, Feltrin, Carniato) 56”3, 3. Atl. Santa Lucia di Piave A (De Luca, Lot, Dufour, Zanardo) 57”5.

