Sabato a Rovigo la festa del triathlon Veneto: sul palco 61 campioni regionali

PADOVA Il triathlon veneto si ritrova in questo inizio 2017, per chiudere la stagione 2016 e fare il punto sui programmi e sull'attività del nuovo anno. Sabato 14 gennaio nel Salone del Grano della Camera di Commercio di Rovigo, in piazza Giuseppe Garibaldi, si terrà la classica festa delle società della regione che si dedicano alla multidisciplina. Il ritrovo è fissato alle 16.30. Dopo il saluto delle autorità, il via della sfilata degli ironmen che si sono particolarmente distinti nel corso dell'annata agonistica appena conclusa. Sul palco saliranno grandi (anche over 75) e piccini (anche under 8), che hanno dominato la Coppa Veneto Kids (otto le prove da febbraio a ottobre) ed Age Group (12 prove) e i quattro campionati regionali di aquathlon classico, triathlon sprint, triathlon olimpico e duathlon cross (in mountain bike).

Da segnalare, a livello societario il dominio della trevigiana Silca Ultralite Vittorio Veneto sia nella classifica della Coppa Veneto Giovanissimi (davanti alle veronesi Fumane Triathlon e Leosport) e Giovani (davanti a Rari Nantes Marostica e Fumane Triathlon). Per quanto riguarda la classifica riservata ai team Age Group, vittoria del Triathlon Treviso davanti a Fumane Triathlon e Vicenza Triathlon.

Questo appuntamento è il primo organizzato dal Comitato Regionale Veneto sotto la guida del presidente Vladi Vardiero, eletto nei mesi scorsi per il quadriennio 2017-2020. Accanto a lui, nel consiglio veneto, Paolo Albiero, Fabio Bolzan, Michele Mondini, Paolo Rossi, Antonella Salemi e Silvia Tabacco. Continueranno a dare il loro apporto anche il past president Aldo Zanetti (ora delegato provinciale di Treviso) e i consiglieri nazionali eletti: Roberto Contento, Michele Ferrarin e Martina Dogana.

"In primo piano rimane l'obiettivo di valorizzare il più possibile l'attività giovanile - commenta il presidente Vladi Vardiero - proporremo progetti mirati alla diffusione del triathlon anche nelle strutture scolastiche, ma puntiamo anche ad una maggiore presenza del Comitato Regionale sui campi gara, al fine di confrontarsi con costanza con atleti, tecnici e dirigenti che sono il cuore pulsante e l'anima delle nostre società, vero patrimonio per il nostro movimento".

PREMIATI FESTA DEL TRIATHLON VENETO 2016

CAMPIONI REGIONALI VENETI 2016

AQUATHLON CLASSICO (Sottomarina di Chioggia - VE - 11 giugno 2016)

JUNIORES. Claudia Mondini (Padovanuoto Fidia) e Federico Spinazzè (Silca Ultralite). M1. Silvia Tabacco (Precision Team) e Francesco Blandina (Tribù). M2. Nata Elena Boscolo (Delfino Chioggia) e Cristiano Bevilacqua (Liger Team Keyline). M3. Fabio Cestaro (Asi Triathlon Noale). M4. Gaetano Delli Guanti (Treviso Triathlon). M5. Alberto Naccari (Delfino Chioggia). S1. Giulia Fiorin (Padovanuoto Fidia) e Stefano Rigoni (Padovanuoto Fidia). S2. Gianmaria Tiozzo (Venezia Triathlon). S3. Chiara Mocellin (Tribù) e Enrico Novo (Rhodigium Team). S4. Sara Bellotto (Asi Triathlon Noale) e Alessio Morellato (A3).

TRIATHLON SPRINT (Farra d'Alpago - BL - 10 luglio 2016)

JUNIORES. Anita Pantaleoni (Triathlon Treviso) e Federico Spinazzè (Silca Ultralite). M1. Ginevra Francavilla (Eroi del Piave Pavanello) e Massimo Cigana (Eroi del Piave Pavanello). M2. Alessandra Mozzato (Swim Bike Run 3athlon) e Sergio Bressan (Freetime Triathlon). M3. Nadia Manfrin (SBR Triathlon) e Fabio Cestaro (Asi Triathlon Noale). M4. Maria Giovanna Ronconi (Swim Bike Run athlon) e Renato Segat (Freetime). M5. Andrea Lorusso (Swim Bike Run 3athlon). M6. Giuseppe Guariento (Venezia Triathlon). S1. Giulia Fiorin (Padovanuoto Triathlon) e Stefano Rigoni (Padovanuoto Triathlon). S2. Beatrice Crespan (Treviso Triathlon) e Mattia Ceola (Padovanuoto Triathlon). S3. Chiara Mocellin (Easytre) e Matteo Garzaro (47 Anno Domini Triathlon). S4. Alessandra Fior (Silca Ultralite) e Alessio Morellato (A3).

TRIATHLON OLIMPICO (Peschiera - VR - 24 settembre 2016)

JUNIORES. Marco Bagnani (Rhodigium Team). M1. Barbara Davolio (Woman Triathlon) e Michele Bellemo (Delfino Chioggia). M2. Francesca Rigo (Woman Triathlon) ed Enrico Valentino Morello (Tribù). M3. Virna Stavla (Padova Triathlon) e Fabio Cestaro (Triathlon Noale). M4. Francesco Zane (Triathlon Noale). M5. Guido Bassan (Padova Triathlon). M6. Giuseppe Guariento (Venezia Triathlon). S1. Chiara Moretto (A3) e Marco Pavani (CSS Triathlon Verona). S3. Silvia Schiapparoli (Woman Triathlon) ed Ek Olivier (Cus Padova). S4. Eleonora Bado (Padova Triathlon) e Alessio Morellato (A3).

DUATHLON SPRINT IN MTB (Conegliano - TV - 24 settembre 2016)

JUNIORES. Federico Spinazzè (Silca Ultralite). M1. Paola Cesaro (Vicenza Triathlon) e Mirko Martinello (Castelfranco Triathlon). M2. Monica Todescato (A3) e Antonio Tessarin (Eroi del Piave Pavanello). M3. Irene Fagherazzi (A3) e Gianluca Rossi (A3). M4. Donato Finotto (Polisportiva Fossaltina). M5. Paolo Panzavolta (Padovanuoto Fidia). M6. Valter De Rossi (Cy Laser Tri Schio). S1. Nicola Spinato (Eroi del Piave Pavanello). S2. Marco Panzavolta (Padovanuoto Fidia). S3. Giulia Dall'Arche (A3) e Mattia De Paoli (Gp Triathlon). S4. Ross Zampese (Triathlon 7C).

VINCITORI COPPA VENETO

KIDS

MASCHILI. MINI CUCCIOLI. Cesare Festa (Gp Triathlon). CUCCIOLI. Riccardo Guiotto (Leosport). ESORDIENTI. Tommaso Marogna (CSS Triathlon Verona). RAGAZZI. Fabio Biz (Silca Ultralite Vittorio Veneto). YOUTH A. Lorenzo Spagnolo (Rari Nantes Marostica). YOUTH B. Filippo Pradella (Silca Ultralite Vittorio Veneto).

FEMMINILI. MINI CUCCIOLE. Giulia Zoppas (Silca Ultralite). CUCCIOLE. Matilde Ferretti Castellani (Padovanuoto Fidia). ESORDIENTI. Agnese Passone (Silca Ultralite Vittorio Veneto). RAGAZZE. Vittoria Ferrarin (CSS Triathlon Verona). YOUTH A. Viola Pagotto (Silca Ultralite Vittorio Veneto). YOUTH B. Erica Mazzer (Silca Ultralite Vittorio Veneto).

CLASSIFICHE DI SOCIETà. GIOVANISSIMI. 1. Silca Ultralite Vittorio Veneto, 2. Fumane Triathlon, 3. Leosport. GIOVANI. 1. Silca Ultralite Vittorio Veneto, 2. Rari Nantes Marostica, 3. Fumane Triathlon.

AGE GROUP

MASCHILI. S2. Filippo Marangoni (Delfino Chioggia). S3. Rocco Righetti (SBR 3athlon). S4. Alessio Leo (Padovanuoto Fidia). M1. Michele Bellemo (Delfino Chioggia). M2. Tiziano Scanferla (Triathlon Noale). M3. Luca Montenegro (Triathlon Treviso). M4. Paolo Pasin (Triathlon Treviso). M5. Alberto Naccari (Delfino Chioggia). M6. Paolo Rossi (Triathlon Treviso).

FEMMINILI. JUNIORES. Isotta Mancin (Padovanuoto Fidia). S1. Chiara Moretto (A3). S2. Serena Schievenin (A3). S4. Sara Bellotto (Triathlon Noale). M1. Silvia Tabacco (Precision Team).

CLASSIFICA DI SOCIETA’. 1. Triathlon Treviso, 2. Fumane Triathlon, 3. Vicenza Triathlon.