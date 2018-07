Triathlon Sprint Gold Silca Cup: tutto pronto per la super sfida in Alpago

VITTORIO VENETO Triathlon ancora protagonista in Alpago (BL) con la Triathlon Sprint Gold Silca Cup, in programma domenica 22 luglio su lago di Santa Croce. Martedì, nella sala convegni “Placido Fabris” di Pieve d’Alpago la presentazione ufficiale alla presenza del sindaco del Comune di Alpago, Umberto Soccal, dell’assessore al turismo Federico Costa, del presidente della Federazione Italiana di Triathlon, Luigi Bianchi e del presidente della società organizzatrice, Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti.

Nei prossimi giorni sono attesi oltre 500 atleti provenienti da tutto il Nord e il Centro Italia, che si confronteranno sulla distanza sprint, ovvero 750 metri a nuoto (un giro), 19,3 km (due giri da 9,6 km) di ciclismo e 5 km (2 giri da 2,5 km) di corsa a piedi. Per coloro che arriveranno in Alpago non solo una manifestazione organizzata perfettamente ma anche scenari mozzafiato, tra le acque smeraldo del lago di Santa Croce, i saliscendi delle strade alpagote e il sentiero lungolago nella conca bellunese. Le iscrizioni alla Triathlon Sprint Rank Gold Silca Cup, che sarà valevole come prova della Coppa Veneto Age Group 2018, si chiuderanno oggi a mezzanotte.

“La nostra amministrazione è orgogliosa di poter proseguire nell’iniziativa di avere al proprio interno una gara di triathlon – dice Soccal - sappiamo che gli atleti apprezzano il territorio, abbiamo già avuto manifestazioni a livello italiano, ci auguriamo di poter puntare ancora più in alto. Sicuramente siamo attenti alla crescita del nostro lago, da punto di vista turistico e ambientale e una manifestazione come questa ci aiuta a farci conoscere e apprezzare in giro per l’Italia”. “Siamo ormai al quarto appuntamento del Triathlon Silca Cup qui in Alpago – afferma Bianchi – la location è davvero spettacolare e qui la triplice fa tappa fissa. Il record di iscrizioni di quest’anno poi non fa che confermare la qualità della gara e l’unicità del luogo. Farra d’Alpago ha già ospitato il campionato italiano di cross triathlon e il tricolore élite distanza olimpica. Speriamo di continuare a tornare, anno dopo anno qui in Alpago, magari anche con una gara di valore internazionale nel cross. Ringrazio come sempre amministrazione, comunità locale, Silca Ultralite Vittorio Veneto e i volontari che contribuiscono all’evento”.

“Siamo soddisfatti di ospitare una manifestazione di questo tipo, in un territorio, come il nostro, che si presta ad ospitare le tre discipline del triathlon, nuoto, ciclismo e corsa a piedi – sostiene Costa – l’abbinamento tra promozione del territorio e sport sta dando buoni risultati in Alpago. Continueremo a puntare su eventi sportivi di alto livello, come la Silca Cup, grazie anche all’ottima collaborazione con la società organizzatrice”. “Quest’anno affronteremo una sola giornata di gare, quella di domenica, dove ci sarà il triathlon “classico”, quello della Silca Cup, diventata ormai tappa fissa del triathlon veneto e nazionale, come dimostrano i numeri e la provenienza degli iscritti in aumento di anno in anno – spiega Zanetti – le gare, con due partenze separate, una per le donne e una per gli uomini, saranno concentrate in mattinata, per lasciare poi libero, quando si alzerà il vento, lo specchio d’acqua del lago per coloro che si dedicano, in particolare, al kitesurf. Purtroppo quest’anno non abbiamo potuto ospitare il campionato italiano di cross triathlon, specialità con la mountain bike che si sposa perfettamente con la location, perché vi è stata la necessità di spostarli molto presto, a maggio, in quanto proprio la scorsa settimana si sono svolti i mondiali. Non è detto che il prossimo anno non riusciremo a riportare il tricolore in Alpago, sarebbe molto bello”.

Presenti, tra il pubblico, anche due atleti che saranno al via della gara, Federico Pagotto (Silca Ultralite) e Alberto Casadei (Fiamme Oro). Il programma di domenica 22 luglio 2018 è il seguente: dalle ore 7.00 alle 11.00 ritiro busta tecnica, dalle 8.30 alle 9.15 apertura zona cambio per tutti, alle 9.30 partenza 1^ batteria gara femminile, dalle ore 10.40 alle ore 11.00 riapertura zona cambio maschile, alle ore 11.15 partenza 1^ batteria gara maschile e a seguire, ogni 5 minuti, le altre batterie. Alle 11.30 aprirà il pasta party, alle 14 in scaletta ci sono le premiazioni. Per informazioni visitare il sito internet www.silcaultralite.it, telefonare al numero 0438-413417 (ore ufficio) o scrivere una mail a triathlon@trevisomarathon.com. Per sistemazione alberghiera scrivere a triathlon@trevisomarathon.com.

