Tricolore Juniores: a Loria scatta il countdown per l'evento dedicato ai giovani ciclisti

LORIA Il conto alla rovescia in vista del Campionato Italiano Juniores che si correrà il prossimo 17 giugno a Loria è ufficialmente iniziato. A premere il bottone dello "Start", alla presenza del Presidente del Comitato Regionale Veneto della FCI, Igino Michieletto e del Sindaco di Altivole Sergio Baldin, nel corso della anteprima stampa tenutasi quest'oggi presso la Sala Consiliare del Comune di Loria, sono stati il Presidente dell'Uc Loria, Leandro Fabris e il Sindaco di Loria, Silvano Marchiori.

Il ciclismo giovanile, quello fatto di talento ed entusiasmo, tornerà dunque a fare tappa in Provincia di Treviso per assegnare un titolo che in passato ha premiato alcuni "predestinati" del pedale come, ad esempio, Vincenzo Nibali che si aggiudicò il tricolore che nel 2002 scattò proprio da Loria per concludersi ad Asolo. Un'appuntamento "storico", dunque, quello che tornerà ad assegnare la maglia tricolore per la categoria juniores sulle strade della Marca Trevigiana e che sarà accompagnato da un ricco programma di eventi collaterali oltre che da numerose iniziative che sapranno coinvolgere e stupire tutti i tifosi delle due ruote, piccoli e grandi.



Dopo aver aperto la marcia di avvicinamento alla sfida tricolore, infatti, il programma dedicato al mondo del pedale trevigiano proseguirà con l'approdo del Giro d'Italia, il prossimo 18 maggio, a Nervesa della Battaglia in occasione dell'arrivo della 13^ tappa. Il giorno successivo si tornerà a parlare di Loria, delle sue storie, delle sue tradizioni e del legame con le due ruote grazie alla presentazione del libro "Loriàti" scritto da Luigi Favero mentre è già fissata per il 1° giugno, presso l'Hotel Fior di Castelfranco Veneto, la Serata di Gala che toglierà ufficialmente i veli al Campionato Italiano Juniores 2018.

"Il Campionato Italiano Juniores rappresenta per la nostra città un appuntamento da cogliere al volo per promuovere le eccellenze storiche, artistiche e culinarie del nostro territorio" ha sottolineato il primo cittadino di Loria, Silvano Marchiori. "Per questo motivo abbiamo pensato ad un fitto programma di eventi che sappia mettere in luce le nostre tradizioni e il legame della gente di Loria con il mondo del ciclismo. Sono certo che gli appassionati risponderanno in massa al richiamo del grande ciclismo e, per tutti, sarà un'emozione unica sentire risuonare le note dell'inno di Mameli nel corso della premiazione finale".



Mentre gli alunni delle scuole di Loria stanno già lavorando da tempo sul progetto legato alla promozione dell'educazione stradale ed esporranno le proprie opere in occasione della mostra Mind Move che sarà aperta dal 9 al 23 giugno, i tanti tifosi che arriveranno da tutte le parti d'Italia per assistere da vicino al Campionato Italiano riservato alla categoria juniores troveranno ad attenderli l'immancabile mostra delle bici d'epoca, curata da Davide Bertoncello e una vera e propria festa tricolore che proseguirà fino a tarda notte, a Ramon di Loria, grazie al binomio pensato con la "Street Food Ramon".



Ciclismo, tradizioni, suggestioni storiche, artistiche e culinarie; questa la scelta dello staff organizzatore al cui impegno ha applaudito anche l'Assessore allo Sport di Loria, Carlo Alberton: "Lo sport fa parte del patrimonio culturale del nostro Comune e, anche in questa occasione, sarà un forte motivo di aggregazione e di festa. In questo senso il Campionato Italiano farà da legame tra le numerose manifestazioni che il nostro territorio sa offrire e, allo stesso tempo, sarà una straordinaria occasione di ulteriore promozione di una disciplina, quella del ciclismo, che è già impressa da tanto tempo nel cuore e nel DNA della nostra gente".