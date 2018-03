Il tricolore di pattinaggio sbarca a Conegliano: in palio sette titoli italiani

CONEGLIANO Pronti, via! Giovedì 15 marzo, a Conegliano, sarà inaugurata la rassegna tricolore dedicata al pattinaggio a rotelle Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. Cuore pulsante dell’evento la Zoppas Arena, che fino a domenica 18 marzo si vestirà a festa.

In palio sette titoli italiani che consentiranno l’accesso ai Campionati Europeo e Mondiale. A contendersi i premi oltre 2.500 atleti facenti parte di 250 formazioni provenienti da tutto il Paese. Attesi oltre 10.000 spettatori che resteranno affascinati dai cangianti vestiti e dalle belle, emozionanti e divertenti coreografie proposte dai migliori specialisti della disciplina. Alla regia dell’evento, lo Skating Club Don Bosco di Mareno, presieduto da Pippo Nasisi, che schiererà, come altre formazioni locali, diversi gruppi in gara.

Il programma della giornata prenderà il via con le gare riservate ai Quartetti Divisione Nazionale con 24 team iscritti e con i Quartetti Jeunesse che proporranno una competizione aperta a 29 formazioni. Nel dettaglio, il programma della giornata sarà il seguente. Ore: 11 - 14 QUARTETTI DIVISIONE NAZIONALE prova pista. Ore 12-13 preliminari, verifica cartellini e sorteggi. Dalle 14 alle 16:45 QUARTETTI JEUNESSE prova pista. 14:30 - 15:30 preliminari, verifica cartellini, sorteggi. 17:00 - 19:10 QUARTETTI DIVISIONE NAZIONALE GARA. 19:20 - 21:30 QUARTETTI JEUNESSE GARA. 21:30 Premiazione Quartetti Divisione Nazionale e Quartetti Jeunesse. Per seguire l’evento sui social basterà digitare l'hashtag #Conegliano2018. La manifestazione, patrocinata dai comuni di Conegliano, Mareno di Piave e Cimadolmo, dalla Provincia di Treviso e dalla Regione Veneto e sostenuta da diversi partner, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale TV della FISR, la Federazione Italiana Sport Rotellistici, sul sito internet: www.firstv.it .