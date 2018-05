Dalla 1^ divisione ai playoff per la B2: un triennio di soddisfazioni per l’Albatros Volley

TREVISO “Nel 2015, siamo ripartiti dalla 1^ divisione, con un nuovo direttivo e l’obiettivo di ritornare in serie C nell’arco di 5 stagioni. Oggi, abbiamo appena partecipato ai playoff per accedere alla B2…decisamente l’obiettivo è stato raggiunto!”. Il presidente Piero Donadi è visibilmente soddisfatto nel pronunciare queste parole: "Sicuramente gli ultimi 3 anni dell’Albatros Volley sono stati ricchi di risultati. Dopo l’immediata promozione dalla 1^ divisione alla Serie D, che era quasi 'dovuta', non era così scontato ripetersi subito con un’altra promozione dalla D alla C. Ed arrivati in C, essere in lizza per la promozione in B2 era ancora meno previsto. Ma grazie ad un importante lavoro fondato sui gruppi giovanili, è stato possibile costruire una base solida per la prima squadra, che ha potuto attingere dall’Under 18 per sostenere la stagione: l’ultimo 'acquisto' in Serie C è Emanuela Agbortabi, che pur continuando a far parte dell’Under 18 si è unita anche alla prima squadra per crescere e dare il suo contributo".

"Grazie alla presenza nel campionato maggiore - continua il presidente - Emanuela ha avuto inoltre la possibilità di essere notata dal Bruel Bassano durante una gara casalinga della Serie C, e quindi di partecipare con la società bassanese alle fasi nazionali Under 16, che si terranno a Bologna dal 29 maggio al 3 giugno". Insomma, un altro segnale del buon lavoro in campo giovanile svolto dalla società trevigiana, che collabora attivamente anche con Volley Treviso, con l’intento di creare un 'polo pallavolistico' di riferimento, sia maschile sia femminile, per la città di Treviso. Sicuramente la scelta di un team di allenatori e coordinatori è fondamentale per la buona riuscita delle attività: il coach della Serie C, Milo Zanardo, è fresco vincitore dello scudetto e del bronzo in Champions League con l’Imoco Volley, dove riveste la carica di 3° allenatore, e quest’esperienza è senza dubbio un importante punto di forza per l’intero organico dell’Albatros Volley.



“Con i play off di promozione per la B2 abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo, sicuramente insperato all’inizio del campionato - commenta coach Zanardo - Per capire il valore di questo gruppo dobbiamo fare un passo indietro, a due anni fa, quando la squadra ha conquistato la promozione dalla 1^ Divisione alla Serie D sotto la guida di Marco Zingaro. Sono stati due anni incredibili, dove ho trovato grandissima disponibilità da parte delle ragazze, che sono state le vere artefici di questi successi, e uno straordinario supporto della società. Siamo stati un gruppo coeso, in ogni allenamento, in ogni vittoria, ma soprattutto in ogni sconfitta. Perché ricordiamolo, è da lì che si parte a vincere, sempre. Dopo la promozione conquistata l'anno scorso vederci tra le prime tre della classifica di Serie C mi emoziona, e per questo voglio ringraziare ogni componente della squadra e dello staff".

I risultati ottenuti sono uno stimolo in più per programmare la prossima stagione, consapevoli che quanto visto quest’anno è frutto del lavoro quotidiano in palestra. Anche dal comitato territoriale Treviso/Belluno arrivano segnali di “gradimento” per le attività portate avanti dall’Albatros Volley: due atlete Under 14, Alessandra Zago e Matilde Pinarello, sono state infatti selezionate per l’edizione 2018 del Trofeo delle Province - Kinderiadi: un altro importante segnale del buon lavoro svolto da tutto il team di allenatori Albatros, che complessivamente sono più di 15. Recentemente è stato anche rinnovato il consiglio direttivo che per il 46esimo anno conferma alla guida della società Piero Donadi coadiuvato da altri 8 consiglieri, di cui i 2/3 sono donne: un messaggio forte legato alle “quote rosa” richieste dal CIO, che vorrebbe almeno il 50% di donne dirigenti sportive.



“Quando si è attivi da più di 40 anni è necessario trovare continuamente nuovi stimoli - chiude Piero Donadi - e sicuramente il percorso che abbiamo deciso di intraprendere recentemente ci sta premiando: siamo la società cittadina col maggior numero di tesserati, e possiamo offrire agli abitanti di Treviso ben 4 palestre e più di 10 gruppi dai 5 ai 20 anni. Crediamo fortemente che lo sport sia parte del tessuto sociale, e siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo…e ricevere in cambio così tante soddisfazioni".

Gallery