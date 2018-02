Basket femminile, brutta sconfitta per la Nuova Pallacanestro Treviso

TREVISO Partenza in sostanziale equilibrio tra le compagini in campo, Ginnastica Triestina con meno errori chiude la frazione avanti di 6 punti. Alla ripresa del gioco, partono meglio le padrone di casa, ma la NPTreviso riesce ad arginare la fuga aumentando l’aggressività difensiva che ci permette di chiudere il primo tempo con uno svantaggio di 6 punti, ma in attacco l’unica ad avere continuità è Dotlic, mentre Rossetto e Grigoletto pur non trovando continuita’ ci pemettono di rimanere a contatto.

Al rientro dagli spogliatoi la BI-Holiday Treviso invece che reagire, soccombe alle padrone di casa che prendono le contromisure difensive sul nostro terminale offensivo Dotlic, piazzano un parziale che di fatto ipoteca il match, ossia un 24 a 4 finale che ci mette in serie difficoltà sul 51- 27 e soli dieci minuti di gioco. Nel quarto periodo la Ginnastica Triestina controlla il proprio vantaggio maturato e alla NPT mancano le forze per poter recuperare il divario cosi ampio, la Omnia Costruzioni festeggia la vittoria. Alla NPT resta il rammarico per non aver saputo tenere e giocare alla pari ogni quarto con un’avversaria tutto sommato alla portata delle trevigiane che ora sale a 12 punti assieme a Monfalcone, mentre noi rimaniamo in attesa di Mirano che gioca oggi, ma nella coda della classifica ancora in zona retrocessione. Nulla è perduto e tutto si può fare ,ma il tempo è tiranno e ci dobbiamo ritrovare il prima possibile, magari già sabato prossimo dove affronteremo la trasferta a Padova.

OMNIA COSTRUZIONI Trieste – BI-HOLIDAY NPTreviso 60-40

TABELLINI: Parziali: 18-12; 12-11; 24-4; 9-13.

Arbitri: Stebez e Bonano.

Note: Antisportivo Ceolin (Treviso)

Ginnastica Triestina: Zacchigna 13, Vesnaver 12, Zagni 2, Valeri 3, Puzzer 4, Città 9, Rosin 4, Riccio n.e, Tonsa , Nardella11, Castellan 1, Gelletti.n.e. All.Longhin - NPTreviso: Fuser , Florian, Ceolin, Rachello , Dotlic 14, Gasparini, Rossetto 7, Grigoletto7, Gatto 5, Favaretto 5. All. Nani.