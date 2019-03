Trofeo dalle Alpi al Mare tra Cuneo ed Imperia: Enrico Zanoncello firma il bis per la Zalf

E' stato il veronese Enrico Zanoncello a firmare il bis stagionale per la Zalf Euromobil Désirée Fior. Un successo che consente all'alfiere del team dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior di entrare nella storia come vincitore della prima edizione del Trofeo dalle Alpi al Mare andato in scena con partenza da Cuneo e arrivo ad Imperia.



La prova che ha visto al via 176 atleti è stata caratterizzata da una lunga fuga raggiunta dai migliori di giornata proprio nell'ultima asperità in programma ad appena 15 chilometri dal traguardo. Qui si è composto il drappello che è andato a giocarsi il successo allo sprint: la superiorità numerica dei ragazzi diretti nell'occasione dall'ex professionista Gianni Faresin ha consentito alle casacche bianco-rosso-verdi di pilotare al meglio lo sprint di Enrico Zanoncello che ha tagliato nettamente al comando la linea del traguardo, scortato anche da Marco Landi che ha chiuso in terza piazza.



"E' stata una corsa inedita, difficile da controllare e da interpretare ma i nostri ragazzi si sono mossi alla grande e hanno centrato il risultato pieno al termine di una prova maiuscola" ha spiegato il ds Gianni Faresin. "Per noi non è una sorpresa che uno come Enrico Zanoncello possa fare bene anche sui percorsi ondulati: sapevamo che, correndo in un certo modo, avrebbe potuto essere il nostro punto di riferimento in caso di un arrivo in gruppetto e la strada ci ha dato una conferma molto importante anche in prospettiva futura".



Buona anche la prestazione offerta nel Gp San Giuseppe andato in scena a Montecassiano (Mc), che ha visto grandi protagoniste le maglie della Zalf Euromobil Désirée Fior. Applausi per Gregorio Ferri ed Edoardo Francesco Faresin che sono stati bravi ad inserirsi nell'azione a sedici che ha deciso la prova marchigiana: sul traguardo è arrivato un positivo quarto posto Gregorio Ferri. Martedì la Zalf Euromobil Désirée Fior tornerà in gruppo a Ceresara (Mn) in occasione del Gp Fiera della Possenta.