Il Trofeo dei Dogi 2017 parla orientale grazie alla formazione del Veneto Est

CASALE SUL SILE Nel tradizionale appuntamento che inaugura la stagione delle Selezioni del Comitato Regionale Veneto, successo pieno per le rappresentative dell’Est, capaci di imporsi sia con l’Under 16 che con l’Under 18 maschili oltre che con le ragazze Under 16. Buon livello complessivo quello visto presso gli impianti di via Rivalta a Casale sul Sile, con i 150 atleti ed atlete selezionati da tutta la regione impegnati in gare fisicamente molto combattute, giocate su terreni resi molto duri dalle gelate di questi giorni e malgrado ciò risultate tecnicamente di buona levatura.

“Senza dubbio la migliore edizione di sempre”, il commento del Tecnico di Area Mario Pavin. “Abbiamo potuto assistere a tre partite molto avvincenti, giocate in condizioni non ideali ma comunque ben interpretate agonisticamente da tutti i giocatori e le giocatrici scesi in campo. In particolare davvero bello il match degli Under 18, con alcuni talenti che siamo certi hanno delle prospettive davvero interessanti”. “Da presidente del movimento veneto non posso che essere pienamente orgoglioso di una giornata come questa”, le parole del numero-uno del Comitato Regionale Marzio Innocenti. “Concordo con i tecnici nella valutazione pienamente positiva, tecnicamente si è visto un rugby ben interpretato, con fondamentali solidi e un’ottima predisposizione al gioco propositivo. Un plauso particolare lo debbo e lo voglio fare all’area tecnica del settore femminile, i progressi degli ultimi tre anni sono davvero impressionanti e fanno davvero ben sperare per un radicamento sempre più profondo nella nostra regione anche a livello giovanile”.

Questi i risultati :

Under 16 femminile: Veneto Est batte Veneto Ovest 41-24

Under 16 maschile: Veneto Est batte Veneto Ovest 29-17

Under 18 maschile: Veneto Est batte Veneto Ovest 33-24