Trofeo Giovanile Veneto: in pista oltre 350 atleti della categoria ragazzi

Due vittorie di Giacomo Rottin (Atl. Villorba) nella tappa del Trofeo Giovanile Veneto che domenica, a San Biagio di Callalta, ha visto in pista oltre 350 atleti della categoria ragazzi. Rottin si è imposto nei 60 ostacoli, con un bel 9”1, e nel lungo, con 4.53. Il miglior risultato tecnico della rassegna l’ha però siglato Anna Michielin (Atl. Ponzano): oltre 900 punti per aver chiuso i 2 chilometri di marcia in 11’36”6.

RISULTATI. Ragazzi. 1000: 1. Lorenzo De Fanti (Gs Quantin Alpenplus) 3’01”1, 2. Giacomo Ruffoni (Nuova Atl. Tre Comuni) 3’20”8, 3. Edoardo Tintorri (Us Quinto Mastella) 3’23”2. 60 hs: 1. Giacomo Rottin (Atl. Villorba) 9”1, 2. Cesare Frisetti (Trevisatletica) 9”4, 3. Luca Onosa (Atl. S. Biagio) 9”7. Lungo: 1. Giacomo Rottin (Atl. Villorba) 4.53, 2. David Brazzo (Atl. San Biagio) 4.41, 3. Fabio Gardenal (Nuova Atl. Tre Comuni) 4.31. Vortex: 1. Alessandro Schonfeld (Nuova Atl. Roncade) 42.46, 2. Pietro Loro (G.A. Vedelago) 40.92, 3. Nicolò Tonon (Atl. Silca Conegliano) 40.10. Ragazze. 60: 1. Harriet Amponsa Agyekum (Atl. Silca Conegliano) 8”2, 2. Veronica Zanardo (Atletica S. Lucia di Piave) 8”3, 3. Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 8”7. Alto: 1. Emma Bottega (Atl. Silca Conegliano) 1.46, 2. Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano) 1.43, 3. Carolina Dufour (Atl. Santa Lucia di Piave) 1.43. Peso: 1. Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 9.33, 2. Ludovica De Luca (Atletica Santa Lucia di Piave) 9.00, 3. Elisa C. Schmalbach (Atl. San Biagio) 8.90. Marcia (2 km): 1. Anna Michielin (Atl. Ponzano) 11’36”6, 2. Giulia Tocchet (Atl. Santa Lucia di Piave) 14’16”4, 3. Erika Guidolin (G.A. Vedelago) 14’25”2.