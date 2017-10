Al Trofeo Lis di Ponte di Piave la Germinal Karate di Castelfranco fa incetta di medaglie

PONTE DI PIAVE Ottima prestazione a Ponte di Piave per i ragazzi del Germinal Karate Castelfranco, in occasione del Trofeo Lis che si è svolto nel weekend. In evidenza tutti i giovanissimi atleti, in particolare gli Esordienti A di 12-13 anni, che in vista delle selezioni regionali di domenica prossima 29 ottobre hanno ottenuto buonissimi risultati.

Fine settimana indimenticabile per Juri Mason, oro nei 50 kg, nettamente vittorioso nella sua categoria. Nel Kata arriva l'argento per Edoardo Grazziotto, il quale dopo un'ottima gara commette un piccolo errore in finale, perdendo l'equilibrio e guadagnando quindi il secondo posto. Argento anche per Tommaso Mason nei 40 kg, e per Laura Trentin nei 60 kg femminili. Bronzo infine per Alessandro Conte nei 45 kg. Nella categoria Cadetti sono arrivati invece l'oro di Alice Belvini nei 48 kg femminili, gli argenti di Davide Andretta nei 61 kg e di Anthea Ferro nei 59 kg femminili, e il bronzo di Giovanni Trentin. Doppia medaglia infine nel kata per Enrico Pizziolo, capace di conquistare l'oro nella categoria Junior e il bronzo nella categoria Senior.