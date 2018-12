Trofeo Master Cross a Vittorio Veneto: è tris per la DP66 Giant Selle SMP

Tre maglie era l'obiettivo finale per il Master Cross, da parte di Daniele Pontoni. E tre maglie sono. A Vittorio Veneto, nella prova finale del Trofeo Master Cross, salgono sul gradino più alto del podio, nelle rispettive categorie, Sara Casasola e Davide Toneatti che, la prima nella gara donne open, il secondo tra gli juniores, vincono gara e maglia. Alice Papo è la terza maglia conquistata dal DP66 Giant Selle Smp Rigoni di Asiago Paolo Leonardi Nuovi Investimenti, anche se si deve accontentare della seconda piazza, nella gara tra le allieve.



Tra le donne esordienti, sesto posto per Gaia Santin. Sempre tra le donne open, diciannovesimo posto per Asia Zontone e ventunesima Elena Leonardi. Tra gli junior, oltre alla vittoria di Toneatti, buoni anche i piazzamenti di Kevin Pezzo Rosola, giunto ottavo al traguardo e nono Daniel Cassol. Tra gli uomini open, quarto posto per Matteo Vidoni e trentunesimo per Alberto Cudicio che anche anche oggi nella doppia veste corridore - meccanico, ha avuto pure un gran lavoro come meccanico per la sistemazione delle bici ai box. E dalla prossima settimana iniziano i tanti appuntamenti natalizi sul fango.