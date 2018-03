Domenica "special" al PalaVerde: ecco il Trofeo Maxì Supermercati di basket integrato

VILLORBA Giornata speciale al Palaverde domenica in occasione di De' Longhi TVB-Kleb Ferrara, con il trofeo di basket integrato (la disciplina che include atleti con disabilità mentale assieme a normodotati) griffato Maxì Supermercati, giunto alla seconda edizione, che si svolgerà nell'anteprima del match con premiazioni nell'intervallo. Quattro squadre in lizza sul parquet del Palaverde fin dal primo pomeriggio: I "Baskettosi" Treviso, team che collabora intensamente con TVB fin dai primordi della società trevigiana, "Nessuno Escluso" Treviso, "Oltre" Montebelluna, "Portaperta" Feltre. Tutte le squadre dopo le fatiche in campo assisteranno al match e nell'intervallo dopo una breve esibizione verranno premiati dal titolare di Maxì Supermercati Francesco Barbon.

AVIS DAY AL PALAVERDE, 700 DONATORI IN TRIBUNA A TIFARE TVB!

Domenica al Palaverde sarà anche "Avis Day", con la consueta edizione della giornata dedicata alla sensibilizzazione del pubblico sull'importante tema della donazione del sangue, in collaborazione tra AVIS Provinciale e TVB. Oltre a "vestire" la giornata con mascotte e gadgets per il pubblico, sarà presente AVIS Provinciale con la presidente Vanda Pradal, il suo staff, e ben 700 donatori-AVIS della provincia che hanno aderito alla convenzione e saranno sugli spalti a tifare TVB.