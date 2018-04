Oderzo torna a correre: il 1 maggio va in scena il Trofeo Opitergium

ODERZO Inizia il conto alla rovescia per il 1° maggio di corsa a Oderzo. Domani, lunedì 30 aprile, alle 18, a Palazzo Foscolo, si svolgerà la cerimonia ufficiale di presentazione delle 12 squadre nazionali, a livello under 20, che prenderanno parte al 2° Trofeo Opitergium – European Road Race.

I giovani atleti di Italia, Gran Bretagna, Francia, Grecia, Romania, Svezia, Macedonia, Armenia, Danimarca, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia sfileranno, insieme alla bandiera del proprio Paese, per ricevere il pettorale di gara. A fare gli onori di casa, il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, e la presidente dell’Atletica Tre Comuni, Francesca Ginaldi. Tra gli ospiti della cerimonia, anche Gabriela Szabo, mito del mezzofondo mondiale (tre medaglie olimpiche, a partire dall’oro di Sydney 2000, e sette volte campionessa iridata), che ha poi iniziato la carriera di dirigente, diventando anche ministro dello Sport e della Gioventù in Romania. La squadra azzurra, ufficializzata dal direttore tecnico Giovanile e allo Sviluppo, Stefano Baldini, sarà composta da Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), nel 2017 bronzo tricolore agli Europei juniores di Grosseto, da Michela Cesarò (Cus Torino), Martina Cornia (La Fratellanza 1874), Elisa Ducoli (Free-Zone), Angela Mattevi (Atl. Valle di Cembra) e, al maschile, da Vincenzo Grieco (Barile Flower F.R. Terlizzi Asd), Nesim Amsellek (Atl. Chiari 1964), Raphael Joppi (Suedtiroler Laufverein Amateur), Davide Rossi (La Fratellanza 1874) e Pasquale Selvarolo (Barile Flower Terlizzi). L’anno scorso (sette le Nazionali presenti) l’Italia dominò sia le gare individuali, vinte da Nadia Battocletti e Alberto Mondazzi, che la classifica a squadre. Organizzata dall’Atletica Tre Comuni con il patrocinio dell’amministrazione comunale, la manifestazione si aprirà in mattinata – alle 9.30 - con le gare, a livello under 18, della seconda tappa del Grand Prix Giovani. Seguirà una prova dedicata ai diversamente abili. Nel pomeriggio, dalle 15.30, il 2° Trofeo Opitergium – European Road Race e la 23^ Corsa internazionale Città Archeologica. Il pomeriggio di gare verrà riproposto su Raisport, martedì 1° maggio, a partire dalle 20.50, e in replica, mercoledì 2 maggio, dalle 18.55. Telecronista Franco Bragagna con il supporto tecnico di Orlando Pizzolato.

23^ CORSA INTERNAZIONALE CITTA’ ARCHEOLOGICA: LE DONNE

Due campionesse italiane assolute 2017 della pista, Yusneysi Santiusti Caballero (800) e Francesca Bertoni (3000 siepi), possono ritagliarsi uno spazio importante in una gara femminile d’alto livello (5 km), ma senza una vera favorita. Annunciate anche Martina Merlo, campionessa italiana di cross 2018 proprio davanti alla Bertoni, e la maratoneta Giovanna Epis, da poco entrata in una nuova dimensione con il 2h29’41” di Siviglia. Torneranno a Oderzo la regina Silvia Weissteiner (sette successi all’ombra del Torresin, l’ultimo nel 2015) ed Elena Romagnolo (prima nel 2012). La ventenne Nicole Svetlana Reina, molto brillante (sesta), due settimane fa, alla Tuttadritta di Torino, cercherà un piazzamento di prestigio: potrebbe essere lei la sorpresa della giornata. Completano il cast, l’azzurra del cross Christine Santi, la campionessa italiana promesse dei 3000 siepi, Eleonora Curtabbi, la vice tricolore 2018 indoor (800 e 1500), Joyce Mattagliano, e le esperte Valentina Costanza, Giulia Martinelli e Valentina Bernasconi. Tra le straniere è notevole il curriculum della romena Roxana Birca, campionessa nazionale 2017 di 5 e 10.000 metri, quarta agli Europei 2017 di cross di Samorin. Il suo obiettivo? Completare la tripletta romena, dopo le vittorie colte a Oderzo da Madalina Florea (2016) e Andreea Alina Piscu (2017).

23^ CORSA INTERNAZIONALE CITTA’ ARCHEOLOGICA: GLI UOMINI

La stella della gara assoluta maschile (10 km) è il norvegese Sondre Nordstad Moen, atleta che il 3 dicembre 2017 a Fukuoka, fermando il cronometro a 2h05’48”, ha stabilito il record europeo di maratona ed è diventato il primo non africano ad aver corso la distanza in meno di 2h06’. Moen sfiderà il campione italiano dei 5.000 metri, Marco Najibe Salami, vincitore un po’ a sorpresa della gara opitergina nel 2017, e Stefano La Rosa, l’azzurro – già primo a Oderzo nel 2010 – che, dopo aver partecipato all’Olimpiade di Rio de Janeiro e ai Mondiali di Londra, sta preparando la maratona degli Campionati Europei di Berlino. Candidati ad un ruolo da protagonisti anche il siepista Abdoullah Bamoussa, finalista agli Europei di Amsterdam 2016, azzurro all’Olimpiade di Rio de Janeiro e ai Mondiali di Londra, Lorenzo Dini, apprezzato ai Mondiali di mezza maratona di Valencia e vicecampione italiano 2018 di corsa campestre, gli azzurri del cross Michele Fontana (bronzo ai Tricolori 2018) e Giuseppe Gerratana (argento nei 3000 siepi agli Europei under 23 del 2013), il maratoneta Francesco Bona, applaudito di recente a Milano (10° in 2h16’16), e il promettente Alberto Mondazzi, l’anno scorso settimo nei 10.000 metri agli Europei juniores di Grosseto e vincitore del 1° Trofeo Opitergium. Il tifo locale sarà tutto per il montebellunese Simone Gobbo e l’opitergino Diego Avon. Sul versante straniero, occhio anche all’irlandese (ex moldavo) Sergiu Ciobanu, a sua volta fresco di convocazione nella maratona per gli Europei di Berlino, e allo sloveno Rok Puhar, reduce (come Ciobanu) dai Mondiali di mezza maratona.

PROGRAMMA TECNICO

Oderzo (TV), martedì 1° maggio – Ore 9.30: 2^ prova del Grand Prix Giovani (prova giovanissimi a carattere dimostrativo; gare ragazzi, cadetti e allievi). 11.30: gara diversamente abili (9,8 km). 15.30: 2° Trofeo Opitergium – European Road Race, gara juniores femminile (5 km). 16.15: 2° Trofeo Opitergium, gara juniores maschile (10 km). 17.45: 23^ Corsa internazionale Oderzo Città Archeologica, gara femminile (5 km): Roxana Birca (ROM), Lucie Marsanova (CZE), Yusneysi Santiusti Caballero, Giovanna Epis, Martina Merlo, Francesca Bertoni, Nicole Svetlana Reina, Silvia Weissteiner, Elena Romagnolo, Christine Santi, Eleonora Curtabbi, Valentina Costanza, Laura De Marco, Rebecca Lonedo, Giulia Aprile, Joyce Mattagliano, Giulia Martinelli, Valentina Bernasconi, Agnese Tozzato, Elektra Bonvecchio, Ilaria Dal Magro, Lara Vorhauser, Marta Pugnetti, Elisa Gullo, Eleonora Lot, Carlotta Da Rold, Francesca Tonin, Meryl Pradel. 18.20: 23^ Corsa internazionale Oderzo Città Archeologica, gara maschile (10 km): Sondre Nordstad Moen (NOR), Jiri Sacl (CZE), Sergiu Ciobanu (IRL), Rok Puhar (SLO), Mihail Sirbu (Mdi), Marco Najibe Salami, Stefano La Rosa, Abdoullah Bamoussa, Lorenzo Dini, Michele Fontana, Francesco Bona, Giuseppe Gerratana, Alberto Mondazzi, Simone Gobbo, Markus Ploner, Diego Avon, Pietro Bomprezzi, Giacomo Esposito, Diego Rosset, Fabrizio Pradetto, Lorenzo De Conto, Hone Tonet, Rudy Magagnoli, Steve Bibalo, Stefano Guidotti Icardi, Luca De Francesco, Salvatore Franzese, Alex Magagnoli.