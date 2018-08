Trofeo Opitergium: agli Europei di Berlino la presentazione dell'edizione 2019

ODERZO Oderzo 2019 inizia a correre. Il conto alla rovescia che condurrà all’evento del 1° maggio del prossimo anno è iniziato ufficialmente a “Casa Atletica Italiana”, all’Hotel Golden Tulip di Berlino, quartier generale del team azzurro impegnato in questi giorni ai Campionati Europei, dove la manifestazione è stata presentata ad una qualificata platea di addetti ai lavori. Il 1° maggio del prossimo anno, Oderzo riproporrà l’ormai tradizionale appuntamento che, dal 2017, si sviluppa attraverso due distinti momenti: il Trofeo Opitergium, gara a livello under 20 che quest’anno ha visto al via i giovani atleti di 12 nazionali europee, e la 24^ Corsa internazionale Città Archeologica, dedicata ai big della specialità.

Il vice presidente della Federazione italiana di atletica leggera (e capo della delegazione azzurra a Berlino), Vincenzo Parrinello, e il direttore tecnico allo Sviluppo, Stefano Baldini, hanno illustrato a “Casa Atletica Italiana” i motivi salienti di un rassegna che, ogni anno, cresce dal punto di vista tecnico e spettacolare, offrendo un palcoscenico di spessore ai campioni già affermati (l’edizione 2018 è stata vinta, al maschile, dal norvegese Moen, fuoriclasse della maratona), ma anche a tanti giovani talenti in rampa di lancio. Tra gli intervenuti all’incontro di “Casa Atletica Italiana”, oltre ai rappresentanti del comitato organizzatore Giuseppe Zoni e Madalin Badea, diversi presidenti di Federazioni europee, una nutrita schiera di giornalisti e – curiosità – l’ex calciatore Gianni Rivera, che ha applaudito l’iniziativa trevigiana. In conclusione, brindisi con il Prosecco Doc. Appuntamento al 1° maggio 2019.