Atletica, le giovani stelle d'Europa Under 20 in corsa il 1° maggio a Oderzo

ODERZO A Oderzo, il 1° maggio si corre una delle gare su strada più qualificate d’Italia. Da oltre vent’anni, sulle strade della cittadina trevigiana, fanno passerella le più grandi stelle del mezzofondo e fondo azzurro, oltre a tanti campioni stranieri. Lo spettacolo dell’atletica che invade il centro storico di Oderzo, con la suggestiva Piazza Grande a ospitare partenza e arrivo delle gare, rappresenta un appuntamento tra i più classici della stagione per atleti e appassionati.

La corsa internazionale “Oderzo Città di Archeologica”, nel 2017, avrà un ulteriore motivo di richiamo: il pomeriggio di gare si aprirà infatti con l’edizione zero di una rassegna a livello under 20 che vedrà al via una decina di nazionali juniores, Italia in testa. L’evento si chiamerà Trofeo Opitergium e prevede una gara di 5 km per le donne e 10 km per gli uomini. La manifestazione ha già ricevuto il beneplacito del presidente della Fidal, Alfio Giomi, e avrà un’ambasciatrice d’eccezione: la romena Gabriela Szabo, ex fuoriclasse del mezzofondo mondiale, poi diventata dirigente sportiva di primissimo piano (sino ad arrivare al ruolo di ministra) nel suo Paese.

Il Trofeo Opitergium è stato informalmente presentato dalla stessa Szabo ai recenti Campionati Europei indoor di Belgrado, incontrando notevoli consensi tra dirigenti e tecnici del vecchio continente. A partire dal bulgaro Dobromir Karamarinov, vice presidente della Federazione Europea, che ha promesso di essere a Oderzo il 1° maggio per tenere a battesimo l’evento. L’obiettivo del Trofeo Opitergium? Creare un’occasione di confronto e di crescita tecnica tra gli atleti più promettenti del mezzofondo continentale. Ma anche far conoscere ai giovani di tutta Europa un territorio, come quello Veneto, ricco di attrattive storiche e artistiche.

L’edizione di quest’anno sarà una sorta di “test event” per collaudare organizzazione e percorso. Ma già dal 2018 il Trofeo Opitergium acquisirà la piena ufficialità, con la prospettiva di essere inserito a tutti gli effetti nel calendario dell’atletica continentale. Per la corsa internazionale “Oderzo Città di Archeologica” si annuncia dunque uno spettacolo doppio: in apertura di pomeriggio, il Trofeo Opitergium, con la passerella dei migliori under 20 d’Europa. A seguire, la tradizionale kermesse riservata ai campioni che da oltre vent’anni porta la grande atletica nel cuore dell’antica città romana. Il conto alla rovescia può iniziare.