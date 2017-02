Trofeo delle Province di cross: ecco la lista dei convocati trevigiani per il weekend

TREVISO Quaranta atleti trevigiani, delle categorie cadetti e ragazzi, saranno impegnati dopodomani, domenica 26 febbraio, a Nove (Vicenza), nel Trofeo delle Province di corsa campestre, manifestazione inserita nella Festa del cross veneto, appuntamento di chiusura della stagione regionale sui prati. L’anno scorso, a Rossano Veneto, nell’edizione d’esordio della rassegna, la rappresentativa trevigiana fu seconda alle spalle di Vicenza. E il podio è anche l’obiettivo di quest’anno, dopo che gli atleti della Marca sono stati protagonisti nelle tre tappe del campionato regionale di società, conclusosi il 5 febbraio a Falzè di Piave. I convocati trevigiani.

Cadetti: Behailu Roveri (Mogliano), Luca Bettini (Mogliano), Nicolò Bedini (Tre Comuni), Lorenzo De Bortoli (Atl. Pederobba), Marco Uliana (San Giacomo Banca della Marca), Matteo Andreola (Sernaglia), Giacomo Marchiol (Mogliano), Michele Stefanel (Tre Comuni), Samuele Voltolina (Lib. Vittorio Veneto), Alessandro Cecchel (Pederobba).

Ragazzi: Giovanni Lazzaro (Quinto Mastella), Fabio Biz (Silca Ultralite), Gioele Tonon (Ponzano), Nicola Dalla Longa (Sernaglia), Francesco Cao (Lib. Vittorio Veneto), Marco Zanchetta Modolo (S. Lucia di Piave), Sofyan Goudadi (Valdobbiadene), Tommaso Orlando (Pederobba), Giacomo Zanatta (Montebelluna Veneto Banca), Mattia Tocchet (Lib. Vittorio Veneto).

Cadette: Alice Biz (San Giacomo Banca della Marca), Marta Durante (Ponzano), Valentina Biz (Silca Ultralite), Stella Nwachukwu (Lib. Vittorio Veneto), Sara Meneghel (Sernaglia), Silvia Puziol (Mogliano), Sofia Ros (Lib. Vittorio Veneto), Mihaela Burlacu (Pederobba), Martina Cagnin (San Biagio), Alice Pin (Silca Ultralite).

Ragazze: Sofia Tonon (Silca Ultralite), Jennifer De Rosa (Trevisatletica), Eleonora Biz (Silca Ultralite), Emma Poser (San Giacomo Banca della Marca), Deborah Cecchel (Pederobba), Arianna Vidotto (Ponzano), Anna Fontana (Vedelago), Ines Bazzichetto (Pederobba), Sheetal Prosdocimo (Valdobbiadene), Matilde Dal Mas (Silca Ultralite).

Inoltre ci sarà un doppio appuntamento indoor nel fine settimana trevigiano. Domani, sabato 25 febbraio, alla palestra di via Vivaldi a Roncade, le categorie esordienti B e C saranno impegnate in una tappa del Giocainsieme dedicata a corse e salti. Organizza la Nuova Atletica Roncade. Inizio alle 15.45. Domenica 26 febbraio, alla palestra degli impianti sportivi di via Corrado a Zero Branco, il campionato provinciale individuale e di società propone la seconda indoor per la categoria esordienti A. In programma un biathlon, costituito da 30 ostacoli e salto in alto. Poi la staffetta 4x40 ostacoli. Organizza l’Atletica Quinto Mastella. Inizio alle 9.30.