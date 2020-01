Trofeo Riello: domenica le finali alla Ghirada organizzate da Pallacanestro Treviso

Primo grande appuntamento del 2020 per i mini cestisti della provincia di Treviso. Domenica 12 gennaio la Pallacanestro Treviso ha il piacere di organizzare le Finali del Trofeo Piero Riello, riservato alla categoria Esordienti, presso gli impianti de La Ghirada.

Una domenica di festa che vedrà protagoniste le squadre prime e seconde classificate dei quattro gironi di qualificazione, oltre le due migliori terze, per un totale di 10 squadre. Nel Girone Bianco si sfideranno Solid World Treviso, Universo Treviso Basket, Fortitudo Vedelago, BK SpresianoMaserada e Wildcats Motta. Nel Girone Verde ci saranno Gladiatori Oderzo, Basket 2000 Paese, The Team, Cmb Conegliano e Basket Casale.

Questo il programma della giornata

Ore 8.30 Check in presso le palestre

Ore 8.50 Inizio gare

Ore 12.30 termine della fase eliminatoria

Ore 12.30-14.00 Pausa Pranzo

Ci sarà la possibilità di fruire sia per gli atleti che per le famiglie di un pranzo a menu fisso presso il ristorante La Cantera de La Ghirada ad un prezzo di euro 10,00. Da prenotare al momento del check in. Ore 14.15 Inizio gare di finale, ore 17 premiazioni e saluti finali. Il comitato provinciale Fip Treviso ringrazia la Pallacanestro Treviso per la disponibilità e l'organizzazione di questo importante evento che apre ufficialmente il 2020.