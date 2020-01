Bocce, Trofeo Rinascita 2020: Mirko Savoretti finisce sul podio

A Budrione di Carpi (Modena) ,come da tradizione, il Gruppo Sportivo Rinascita ha organizzato sabato scorso il 42° Pallino d’Oro gara internazionale riservata a 32 giocatori tra i migliori d’Italia e del mondo, con atleti rappresentanti S.Marino, Austria, Svizzera, Brasile, U.S.A. Francia, e domenica il Trofeo Rinascita 2020 che ha visto la partecipazione di ben 846 individualisti delle categorie A1/A/B/C compresi i giocatori partecipanti alla gara del sabato.

Il Pallino d’oro ha visto contendersi l’ambitissima vittoria Gianpaolo Signorini, della Fontanella di Piacenza, che milita nel campionato di Serie A con la Fashion Cattel Monastier di Treviso vincitore di cinque edizioni e Giovanni Scicchitano atleta calabrese che milita nella Rinascita di Modena ,che dopo un incontro avvincente e molto equilibrato ha conquistato la prima vittoria per la gioia dei supporter della società organizzatrice, al terzo posto Luca Viscusi della Caccialanza di Milano e Gianluca Monaldi della Montegridolfo di Rimini. La manifestazione organizzata la domenica Trofeo Rinascita 2020 ha messo in luce il veronese Mirko Fasoli alfiere della Rubierese di Modena giocando in modo superlativo, ha avuto la meglio sull’ottimo Mirko Savoretti portacolori trevigiano della Monastier e nell’altra semifinale si è imposto Luca Viscusi alfiere della Caccialanza di Milano sul marchigiano Gian Luca Monaldi della Montegridolfo di Rimini. La finale ha esaltato il veronese Mirko Fasoli che esprimendosi ad ottimo livello si è imposto con merito per 12-7 su Viscusi , conquistando per la seconda consecutiva l’ambita vittoria.

Questa la classifica: 1° Mirko Fasoli (Rubierese, Modena), 2° Luca Viscusi (Caccialanza Milano), 3° Mirko Savoretti (Monastier, Treviso), 4° Luca Santucci (Boville,Roma), 5° Paolo Bolognesi (Sanpierina,Bologna), 6° Daniel Tarantino (Vigasio Villafranca, Verona), 7° Roberto Notari (Codognese, Cremona), 8° Ganluca Formicone (Caccialanza, Milano), 9° Paolo Rossoni (Caravaggio, Bergamo), Roberto Signorini (Possaccio, Verbano Ossola), Pietro Zovadelli (Caccialanza, Milano), Luca Cavazzuti (Sammartinese,Modena), Giancarlo Farris (Galligel Sestu,Cagliari), G. Luca Monaldi (Montegridolfo, Rimini), Davide Ceresoli (Familiare Tagliuno,Bergamo), Paolo Proserpio (Sperone Nairano,Milano), Luciano Sartor (Concordia Moglianese,Treviso), Davide Fiorini (Mozzecane,Verona), ha diretto il signor Riccardo Antolini di Ferrara, arbitro internazionale.