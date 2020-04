Annullato il 42° torneo mini rugby Città di Treviso

Preso atto della delibera da parte del Consiglio Federale della FIR circa la sospensione definitiva della stagione 2019/2020 a causa della pandemia da Covid-19 attualmente in atto, il Benetton Rugby comunica con estremo dispiacere che la 42esima edizione del Torneo Mini Rugby “Città di Treviso” prevista per i prossimi 9 e 10 maggio è pertanto da ritenersi annullata. Una decisione, quella odierna, presa in linea con le disposizioni governative e federali ed in totale tutela della salute delle migliaia di partecipanti, provenienti da ogni parte d’Europa, che nelle due giornate di maggio avrebbero invaso le sedi di Treviso e Paese creando quella fantastica atmosfera che solo questo torneo sa regalare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prima di oggi, l’unico annullamento di un’edizione della storica kermesse minirugbistica nata alla fine degli anni ’70 era stato disposto nel 1986, quella volta fu il disastro nucleare di Chernobyl a portare ad una decisione così drastica. Infine il Benetton Rugby intende comunicare che, nel rispetto dei tempi tecnici necessari, provvederà a rimborsare i club delle quote d’iscrizione già versate.