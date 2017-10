2° Trofeo Saccon Gomme allo Sporting Magi di Ponte della Priula: vince Branon Loglio

SUSEGANA Allo Sporting Magi di Ponte della Priula il 2° Torneo Saccon Gomme è di Brandon Loglio. Torneo di 3^ Categoria con 140 partecipanti coordinati da Massimo Nicoletti che ha assegnato l’ambito Trofeo messo a disposizione da Saccon al giocatore tesserato per la società udinese. In finale Loglio se l’è dovuta vedere con il decano opitergino Cristiano Franzato. Una bella finale dove nel primo set Franzato ha cercato di frenare la verve agonistica dell’under 18 friulano riuscendo solo a metà, chiusura quindi per 6/3. Nella seconda frazione “lavorandolo ai fianchi” Franzato con il suo gioco demolitore è riuscito a portarlo fino al tie-break dove per un paio di scambi, si è visto sfumare il terzo set. Terza piazza per un altro giovane di buone promesse, il bassanese Igor Alberti, coetaneo di Loglio che a differenza del winner a fine stagione dovrebbe attestarsi i cima alla terza categoria. Altro bronzo va ad Alain Puppo del Portogruaro tesserato con una vicina società friulana.

A sorpresa cede la mano il “moro” trevigiano Alessandro Lorenzon che era il favorito numero uno, che ha dato il pass al vincitore ai quarti di finale in due tiratissimi set, stigmatizzando così l’imprimatur di Loglio che con questo risultato varcherà l’ingresso in seconda categoria. Dietro non molti “saldi di fine stagione”, ovvero grosse sorprese non ce ne sono state. Due ottimi positivi per il giovane opitergino Carlo Sanzuol, così come per il sandonatese Davide Mestre e per Matteo Andreola del Caneva. Tra i non più giovani invece si è distinto il giocatore del gruppo “Atp trevigiano” Dennis Bordin.

Gallery