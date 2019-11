Bocce, i trevigiani Cremasco e Pegorin conquistano il Trofeo San Rocco

La bocciofila San Rocco di Vallà di Riese Pio X , guidata da Eros Andriolo con la regia di Laura Bontorin, ha organizzato il Trofeo San Rocco, gara regionale serale che ha visto la partecipazione di 72 coppie delle categorie C/D delle province di Vicenza, Padova, Treviso, Venezia e Ferrara. Le fasi eliminatorie si sono disputate da lunedì 11 al 21 novembre, le finali venerdì 22 presso il bocciodromo comunale di via Ferretto di Vallà alla presenza di un folto pubblico. La manifestazione, per la gioia dei dirigenti e dei numerosi supporter, è stata vinta da Renato Pegoraro e Pietro Cremasco alfieri della società organizzatrice superando 12-7 Alvio Gazzetta e Santo Bertesina della Furlan Artico Omo di Motta di Livenza, al terzo posto Anna Lisa Dotto - Rosanna Crema dell’Azzurralpina di Caerano di S. Marco e Rina Camata – Silvio Gazzola della Montello- San Pio X, 5^ Luigi Silvestri – Pietro Battanin (Magnabosco,Vi), Armando Stefan – Emilio Paruzzolo (Boschetto Villorba,Tv), Elvio Viero – Cristiano Castegnaro (Magnabosco,Vi), Alberto Vecchi – Giampaolo Mardegan (Preganziol,Tv), ha diretto il signor Matteo Guidolin di Castelfranco Veneto. (foto podio)

SERIE A: FASHION CATTEL MONASTIER – MONTESANTO 4-4

Sabato scorso, 23 novembre, presso il bocciodromo comunale di via Nobel, 2 di Villorba per la sesta giornata del Campionato Italiano a squadre di società di Serie A, Girone 2 la trevigiana Fashion Cattel Monastier non è andata oltre al pareggio con i marchigiani della Montesanto. Gli atleti allenati da Paolo Bompan, dopo la sconfitta a Perugia della scorsa settimana hanno dovuto soffrire per raggiungere il 4-4 finale.Questo lo score: G. D’Alterio-G. Signorini-Provenzano vs Testoni-S. Petrelli-M. Ascani 7-8; G. D’Alterio vs S. Petrelli 6-8; Savoretti vs L. Petrelli 8-0; Savoretti vs L. Petrelli 8-4; Savoretti-Coppola (2° set Provenzano) vs Testoni-S. Petrelli 5-8, 8-5; G. D’Alterio-G. Signorini vs L. Petrelli-M. Ascani 6-8, 8-1. Gli altri risultati Girone 2 : Fontespina vs Boville Marino 1-7; Nova Inox Mosciano vs Aper 2-6 ;Montegranaro vs Città di Rende 4-4 . Classifica: Boville Marino 13, Montesanto 11, Fashion Cattel 11, Nova Inox Mosciano 10, Aper 10, Fontespina 5, Montegranaro 3, Città di Rende 2. Girone 1: Castelverde vs Virtus SS Assunta Mamanero 3-5; Cvm Moving System vs Enrico Millo 5-3; Mp Filtri Caccialanza vs Vigasio Villafranca 3-5 ; Rubierese Arag vs Invoice C.B. Cagliari 8-0. Classifica: Rubierese Arag 16, Cvm Moving System 14, Enrico Millo 12, Vigasio Villafranca 10, Invoice C.B. Cagliari 6, Mp Filtri Caccialanza 6, Virtus SS Assunta Mamanero 4, Castelverde 0.