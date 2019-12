Bocce, al Trofeo San Rocco Venezia batte Treviso

La bocciofila San Rocco di Vallà di Riese Pio X guidata da Eros Andriolo con la sapiente regia di Laura Bontorin ha organizzato il Trofeo San Rocco, gara regionale serale che ha visto la partecipazione di 80 coppie delle categorie A/B delle province di Vicenza, Padova, Treviso,Venezia. Le fasi eliminatorie si sono disputate da lunedì 25 al 28 novembre, le finali venerdì 29 presso il bocciodromo comunale di via Ferretto di Vallà alla presenza di un bella cornice di pubblico. A conquistare l’ambita vittoria sono stati Paolo Collari e Sante Coin alfieri della San Sebastiano di Venezia superando Alessandro Santin e Romano Ruzza portacolori della Serenissima di Favaro Veneto (Ve), al terzo posto Adriano Tessarin–Gianni Cervellin del Dlf Cortesissima di Treviso e Marino Donà–Adriano Buosi della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto di Treviso, ha diretto Dino Cavasin.

SERIE A RAFFA: MONASTIER RITROVA LA VITTORIA

Sabato scorso 30 novembre, presso il bocciodromo di Marino (Roma) per la 7^ ed ultima giornata del girone di andata del Campionato Italiano a squadre di società di Serie A, Girone 2 la trevigiana Fashion Cattel Monastier allenata da Paolo Bompan con atleta capitano Mirko Savoretti, atleti Giuseppe D’Alterio, Luigi Coppola, Alfredo Provenzano, Giampaolo Signoriniimpegnata in trasferta a Roma contro la Boville è riuscita a capovolgere un incontro che la vedeva perdere 3-1 nel primo turno , ma nel secondo turno nella specialità coppia giocando a ottimo livello si imponeva in entrambe le partite, vincendo l’incontro 3-5. Questo lo score: Palma-Nanni-Facciolo vs G. D’Alterio-G. Signorini-Provenzano 5-8; Palma vs G. Signorini 8-2; G. Di Nicola vs Savoretti 8-3; G. Di Nicola vs Savoretti 8-2; Palma (2° set Facciolo)-Santucci vs G. D’Alterio-G. Signorini 4-8, 1-8; Nanni - G. Di Nicola vs Savoretti-Coppola 6-8, 3-8. gli altri risultati: Aper vs Città di Rende 3-5 ;Montegranaro vs Fontespina 4-4; Montesanto vs Nova Inox Mosciano 6-2. Classifica Girone 2: Fashion Cattel 14, Montesanto 14, Boville Marino 13, Aper 10, Nova Inox Mosciano 10, Fontespina 6, Città di Rende 5, Montegranaro 4. Girone 1: Castelverde vs Rubierese Arag 4-4;Vigasio Villafranca vs Cvm Moving System 4-4; Enrico Millo vs Invoice C.B. Cagliari 5-3; Virtus SS Assunta Mamanero vs Mp Filtri Caccialanza. Classifica: Rubierese Arag 17, Cvm Moving System 15, Enrico Millo 15, Vigasio Villafranca 11, Mp Filtri Caccialanza 9, Invoice C.B. Cagliari 6, Virtus SS Assunta Mamanero 4, Castelverde 1.

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

A Mogliano Veneto, la Concordia Moglianese nella 2^ giornata del Campionato Italiano di Promozione 2^ categoria allenata da Enzo Boschiero, capitano Denis Boschiero, atleti Alessio Boschiero, Adriano Buosi, Carlo Gallinaro, Alessandro Scantamburlo, Pietro Antonio Tagliafierro ha conquistato la vittoria superando la Giorgione3villese di Castelfranco Veneto per 5-3, (vittorie nei tre individuali e due coppie) , lo score: Boschiero D.-Adriano Buosi-Gallinaro Carlo vs Mocellin G.-Stocco D.-Menini Orlando 2-8; Scantanburlo vs Perin L. 8-7; Gallinaro vs Benassi C. 8-0 8-7; Gallinaro-Boschiero D. vs Mocellin-Stocco 4-8, 3-8; Scantanburlo - Buosi vs Menini-Benassi 8-6, 8-2. (foto Concordia Moglianese ).