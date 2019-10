Bocce Serie A, la Fashion Cattel Monastier corsara a Montegranaro

Sabato scorso ,19 ottobre, si è disputata la seconda giornata del Campionato Italiano a squadre di società di Serie A. Nel Girone 2 la trevigiana Fashion Cattel Monastier impegnata in trasferta con la marchigiana Montegranaro (Ascoli Piceno) , guidati dal Tecnico Paolo Bompan con capitano Mirko Savoretti gli atleti Giuseppe D’Alterio, Luigi Coppola, Alfredo Provenzano, Gianpaolo Signorini ed Emanuele Arcadio, giocando molto bene, si sono imposti agevolmente per 2-6. Questo lo score dell’incontro: Angrilli-Bonfigli-Cassarino vs G. D’Alterio-Provenzano-G. Signorini 0-8; Bonfigli vs G. D’Alterio 8-2; Dari vs Savoretti 1-8; Dari vs Savoretti 8-4; Angrilli (2° set Cassarino)-Bonfigli vs G. D’Alterio-G. Signorini 2-8, 0-8; Dari (2° set Pesaresi)-Renzi vs Savoretti-Coppola 5-8, 2-8. Altri risultati: Boville Marino-Città di Rende 7-1; Fontespina-Nova Inox Mosciano 6-2;Montesanto-Aper 6-2. La Classifica: Fashion Cattel 6, Montesanto 6, Boville Marino 3, Nova Inox Mosciano 3, Fontespina 3, Aper 1, Montegranaro 1, Città di Rende 0. Girone 1 : Vigasio Villafranca-Enrico Millo 3-5 : A. Orbana-Bagnoli-Russo vs Santoriello-Noviello-Ferrara 8-2; Bagnoli vs Ferrara 5-8; Tarantino vs Scolletta 4-8; Lorenzini vs Scolletta 8-6; Bagnoli-Russo vs Santoriello-Ferrara 2-8, 8-1; Lorenzini (1° set. A. Orbana)-Tarantino vs Scolletta-Noviello 5-8, 7-8. Gli altri risultati : Castelverde-Cvm Moving System 3-5 ; Rubierese-Mp Filtri Caccialanza 5-3 ;Virtus Ss Assunta Mamanero-Invoice C.b. Cagliari 4-4. Classifica: Rubierese 6, Cvm Moving System 6, Mp Filtri Caccialanza 3, Enrico Millo 3,Invoice C.b. Cagliari 2, Vigasio Villafranca 1, Virtus Ss Assunta Mamanero 1, Castelverde 0.

MIRKO SAVORETTI (MONASTIER) CONQUISTA UNA SPLENDIDA VITTORIA A LORETO

Domenica 20 ottobre a Loreto l’omonima associazione bocciofila ha organizzato il “3°Trofeo del Diamante “ gara nazionale valida quale Circuito Elite 2020 ,con la partecipazione di 128 atleti delle categorie A1 e A tra i migliori . E’ stato Mirko Savoretti alfiere della Monastier di Treviso a conquistare l’ambitissima vittoria superando il campione del Mondo Gianluca Formicone portacolori della Caccialanza di Milano, al terzo posto Davide Truzzi della Rubierese di Modena, quarto Luca Viscusi della Caccialanza di Milano, 5° Ludovico Ascani (Montesanto,Mc), Aron Rocchetti (Moscianese, Te), Claudio Solazzi (S. Cristoforo, Pu), Gaetano Miloro (Colbordolo, Pu), 9° Luca Sabbatini (Villa Potenza,Mc), Michele Salucci (Rinascita, Pu), Sauro Petrelli e Gianni Scoccia (Montesanto,Mc), Amleto Moriconi (Morrovalle, Mc), Cesare Carbonari e Alex Girolimini (Fossombrone ,Pu), Devid Calvaresi (Fontespina, Mc), ha diretto il signor Silvio Giustozzi . (foto)

GRANDE VITTORIA PER MANUELA RUSSOLO E LUCIANO SARTOR A VENEZIA

A Favaro Veneto (Venezia ), la bocciofila Serenissima presieduta da Rudy Anceschi ha organizzato il Trofeo Serenissima, gara regionale con la partecipazione di 104 coppie delle categorie A/B/C provenienti dal Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, rappresentanti società delle province di Bolzano,Bologna, Verona, Vicenza,Padova,Rovigo,Treviso e Venezia. Le finali disputatesi nel pomeriggio presso un gremitissimo bocciodromo comunale di via Monte Cervino a Favaro Veneto ha visto contendersi la vittoria Daniele Alessi e Simone Leonini Vs. Luciano Sartor e Manuela Russolo, è stata una partita al cardiopalma, infatti i primi conducevano 10-2 , mai domi Sartor e la Russolo sono riusciti a recuperare e vincere con grande gioia la manifestazione, la classifica 1° Sartor Luciano-Manuela Russolo (Concordia Moglianese,Treviso), 2° Daniele Alessi- Simone Leonini (Jolly , Bolzano ), al terzo posto Marco Griggio-Renzo Carossa (Antenore Primavera,Padova), quarti Ulisse Binda-Christian Marzocchi (Olimpia,Treviso) ha diretto Romano Ruzza di Venezia. (foto podio)

BOCCE VOLO: VALENTINA BASEI (SARANESE) CONQUISTA LA MEDAGLIA D’ORO

Nella valdostana Pont Saint Martin ,in casa della ospitale Bassa Valle ,sono stati consegnati gli ultimi 3 titoli nazionali in palio della stagione. Nel tiro di precisione maschile, il neo acquisto della Pontese, Giacomo Ormellese, ha tramutato in oro l'argento dell'edizione 2018, superando nella sfida conclusiva il portacolori della Perosina, Davide Manolino, sul filo di lana : 20 a 19 il punteggio finale. Sul tappeto della precisione femminile si è imposta Valentina Basei della Saranese di Treviso , pure lei argento lo scorso anno. Stavolta è arrivato il titolo grazie al successo finale ai danni di Barbara Zurini della Buttrio. 17-7 il punteggio della sfida conclusiva. Il terzo titolo in palio, quello del tiro progressivo femminile, è finito nelle mani di Serena Traversa. La portacolori della Borgonese ha ribadito l'oro dello scorso anno imponendosi in finale a Virginia Venturini della Buttrio, per 34/43 a 32/42. Si sono dovute arrendere in semifinale ,ma vincono la medaglia di Bronzo, due atlete della Saranese (Treviso) : Valentina Basei, superata dalla Vichinga della Vallesusa per 32/46 a 27/36 e Giorgia Rebora, sconfitta dalla Venturini per 33/42 a 25/43.