Trofeo Veneto di Marcia: a trionfare è Padova, ma Treviso è d'argento

La rappresentativa provinciale di Padova ha vinto l’edizione inaugurale del Trofeo Veneto Giovanile di marcia, conclusasi ieri pomeriggio sulle strade del centro di Longarone (Belluno). Era la terza prova della rassegna, dopo che in precedenza si era gareggiato a Padova (25 febbraio, indoor) e a Cavriè di San Biagio di Callalta (24 marzo, strada). Nel complesso dei tre appuntamenti, riservati alle categorie cadetti e ragazzi, Padova ha totalizzato 985 punti, precedendo Treviso (905) e Belluno (807). Vittorie individuali di giornata per i trevigiani Leonardo Signor (cadetti) e Damiano Busatto (ragazzi), per la veronese Alexandrina Mihai (cadette) e per la vicentina Giulia Lucentini (ragazze). La manifestazione era anche valida come campionato regionale per il settore assoluto. Sul gradino più alto del podio assoluto, Michele Disarò (Gs Fiamme Oro Padova), vincitore anche del titolo juniores, e Giulia Imbesi (G.A. Aristide Coin Venezia 1949), leader pure tra le promesse. Titoli regionali anche per Pietro Marchetti (Fondazione M. Bentegodi) tra gli allievi, per Maria Clelia Saccardo (Atl. Vicentina) tra le allieve, per Elisa Salvadori (Atl. Ponzano) tra le juniores e per i master Siro Pillan (Gs Alpini Vicenza) nella categoria SM50 e Roberto Piaser (Atl. San Biagio) nella categoria SM70.

RISULTATI Maschili. Trofeo Giovanile Veneto. Cadetti (3 km): 1. Leonardo Signor (Treviso/Atl. Pederobba) 16’21”, 2. Alex Brusati (Belluno/Gs La Piave 2000) 16’27”, 3. Alberto Calaon (Padova/Atl. Vis Abano) 17’03”. Ragazzi (2 km): 1. Damiano Busatto (Treviso/Atl. Santa Lucia di Piave) 11’31”, 2. Tommaso Angelo Lago (Padova/Atl. Galliera Veneta) 11’35”, 3. Alessio Favaretto (Treviso/Trevisatletica) 11’50”. Campionato regionale assoluto (5 km): 1. Michele Disarò (Gs Fiamme Oro Padova) 22’56” (campione regionale assoluto e juniores), 2. Pietro Marchetti (Fondazione M. Bentegodi) 24’17” (campione regionale allievi), 3. Enrico Disarò (Gs Fiamme Oro Padova) 25’35”, 5. Siro Pillan (Gs Alpini Vicenza) 30’32” (campione regionale master SM50), 7. Roberto Piaser (Atl. San Biagio) 32’28” (campione regionale master SM70).

Femminili. Trofeo Giovanile Veneto. Cadette (3 km): 1. Alexandrina Mihai (Verona/Gsd Valdalpone De Megni) 16’50”, 2. Elena Furlan (Belluno/Atl. Longarone) 17’20”, 3. Agnese Zanatta (Treviso/Atl. Ponzano) 17’25”. Ragazze (2 km): 1. Giulia Lucentini (Vicenza/Csi Atl. Provincia di Vicenza) 11’46”, 2. Chiara Crestani (Vicenza/Pol. Dueville) 11’58”, 3. Vittoria Appocher (Belluno/Gs La Piave 2000) 12’06”. Trofeo Veneto di marcia (classifica finale dopo 3 prove): 1. Padova 985 punti, 2. Treviso 905, 3. Belluno 807, 4. Verona 373, 5. Vicenza 323, 6. Venezia 149, 7. Rovigo 44. Campionato regionale assoluto (5 km): 1. Giulia Imbesi (G.A. Aristide Coin Venezia 1949) 26’40” (campionessa regionale assoluta e promesse), 2. Giorgia Belotti (Atl. Vicentina) 27’12”, 3. Maria Clelia Saccardo (Atl. Vicentina) 27’13” (campionessa regionale allieve), 4. Elisa Salvadori (Atl. Ponzano) 28’21” (campionessa regionale juniores).