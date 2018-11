A Tuttinfiera premiata la trevigiana Alessandra Patelli, campionessa di canottaggio

Oltre 100 giovani canottieri padovani vittoriosi nelle gare regionali, nazionali e mondiali svoltesi nel 2018, sono stati premiati oggi a Tuttinfiera in Fiera a Padova nella Festa dello sport Canottieri Padova svoltasi al padiglione 15 nell’area Canottieri Padova nell’ambito dell’evento Giorni di Sport. Tra gli altri hanno ricevuto l’encomio Alessandra Patelli (di Conegliano, non presente) arrivata seconda ai Mondiali, Simone Martini (già campione del mondo) terzo ai Mondiali di Coastal Rowing, Luca Chiumento primo ai Mondiali del 2 di coppia e vincitore dei Mondiali Universitari; e Luca Giacomini arrivato in semifinale al Next Gen di Milano. A premiarli sono intervenuti il consigliere della Federazione nazionale canoa Gianluca Zannoni, l’assessore allo Sport del Comune di Padova Diego Bonavina, il presidente CONI Veneto Gianfranco Bardelle e Rossano Galtarossa, due volte medaglia d’oro olimpica.

L’occasione è stata scelta da Rossano Galtarossa per presentare l’iniziativa Road To Tokyo 2020 con cui si chiede il sostegno concreto delle attività economiche e della comunità locale per quei due o tre atleti padovani che hanno i numeri per partecipare alle prossime Olimpiadi e che per continuare ad allenarsi nel territorio hanno bisogno di risorse. “Fin da Roma 1960 Canottieri Padova è presente nei consessi internazionali e olimpici – spiega il presidente della Canottieri Padova Andrea Massaggia che esiste dal 1909 – e vuole continuare ad esserlo fornendo istruttori preparati, attrezzature eccellenti, un ambiente sereno e la giusta motivazione”.