E' emergenza infortuni per la TVB, ultima trasferta di regular season a Roseto

TREVISO Due giornate alla fine della Regular Season della Serie A2 Girone Est e la De' Longhi Treviso gioca la sua ultima trasferta domenica alle 18.00 a Roseto, prima di chiudere domenica prossima in casa con Oriznuovi. In queste due gare TVB cerca di blindare il suo terzo posto in classifica (36 punti), attualmente in coabitazione con Montegranaro. Nell'ultimo turno Treviso ha battuto Imola 96-85, mentre Roseto (penultima a 12 punti) è stata sconfitta in casa di misura (82-84) dalla Fortitudo Bologna seconda in classifica. All'andata vinse la De' Longhi TVB per 90-75 (24 Antonutti, 23 Brown; 20 Carlino).

EMERGENZA INFERMERIA Alla buona notizia per coach Pillastrini del rientro in efficenza fisica di Matteo Negri che già nell'amichevole di Bassano mercoledì con Trento ha "assaggiato" il parquet per qualche minuto dopo più di un mese di stop, fanno da contraltare le assenze che costringeranno domenica TVB ad accorciare le rotazioni visto che mancheranno sia Swann (schiena, pochissime speranze di vederlo in campo domenica) che Lombardi (ginocchio infiammato), mentre lamenta un riacutizzarsi del dolore al piede capitan Fantinelli che è in forse per Roseto.

ARBITRI Martolini, Pecorella e Bartolomeo

MEDIA diretta LNP TV in video streaming (www.legapallacanestro.com in abbonamento), aggiornamenti sulle pagine social di Treviso Basket. Differita tv lunedì alle 21.00 su Eden Tv (canale 86 ddt).

DICHIARAZIONI Coach Stefano Pillastrini: "Siamo arrivati a fine regular season in ottima posizione e in queste due partite che mancano al termine cercheremo di difendere il terzo posto. Affrontiamo domenica la trasferta di Roseto, un campo come sempre non facile dove domenica scorsa gli abruzzesi hanno giocato un'ottima partita contro Bologna, dimostrando di essersi rivitalizzati. Loro stanno preparando i play out e certamente giocheranno agguerriti, noi purtroppo abbiamo una situazione di emergenza infortuni e non abbiamo potuto svolgere in settimana allenamenti al completo quindi abbiamo qualche incognita, ma andiamo lì con i giocatori disponibili per vincere e continuare il nostro buon momento. Queste due settimane che ci separano dai play off le utilizzeremo per il recupero fisico dei ragazzi infortunati lavorando con lo staff medico per poter iniziare la post season al completo."

Michele Antonutti, ala TVB: "Andiamo a Roseto con la squadra dimezzata, ma indipendentemente da chi ci sarà o meno sia questa partita che quella con Orzinuovi che chiuderà la regular season devono servirci per migliorare ancora e completare il nostro percorso di crescita in vista dei play off. Anche se siamo in emergenza affronteremo Roseto con il piglio giusto, andremo lì per portare a casa i due punti e fare una bella partita, perchè queste sono gare utili in prospettiva per costruire la giusta mentalità vincente. Al di là degli infortuni siamo in un buon momento e il gruppo è molto carico per fare un gran finale di stagione."