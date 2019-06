Ultramaratona del Passatore: al traguardo anche gli atleti dell'Atletica Vedelago

Lo scorso fine settimana un nutrito gruppo di 12 atleti cat. Master del Gruppo Atletica Vedelago ha partecipato alla famosissima Ultramaratona "100km del Passatore". Si trattava della 47° Edizione, con partenza dalla piazza del Duomo a Firenze e arrivo in Piazza del Popolo a Faenza: una corsa di 100 km a piedi che attraversa letteralmente gli Appennini. Risultavano iscritte oltre 3600 persone, alla partenza si sono presentati in 3100 provenienti da tutto il mondo, e all'arrivo entro il tempo massimo concesso di 20 ore sono arrivati in circa 2600.

Il gruppo di amici si preparava per questa avventura da mesi, partecipando a gare sempre più lunghe (Maratona di Treviso, Ultrabericus, Duerocche Trail, ecc.) e aggiungendo numerosi allenamenti di gruppo che hanno permesso di raggiungere la preparazione adeguata ad affrontare la sfida. Il risultato del Gav è stato ottimo: dei 12 partecipanti solamente uno si è dovuto ritirare per problemi fisici che già si palesavano prima della partenza, gli altri sono arrivati tutti al traguardo con ottimi tempi, guadagnando l'ambita medaglia e la qualifica di "ultramaratoneti".

Fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo è stato il tifo dei famigliari che aspettavano al traguardo, ma soprattutto la compagnia che altri 4 atleti del Gav hanno fornito lungo l'ultimo tratto del percorso, con Marica e Giulia in bici e Donatella e Valerio di corsa. Della compagnia ha fatto parte anche la campionessa resanese Sara Trevisan, iscritta al gruppo Faisenzadire Asd, che si è qualificata 4° assoluta delle donne e 2° di categoria. Questi i componenti della società Vedelaghese: Flavio Artuso, Ricardo Basso, Paolo Bovolato, Massimo Cavallin, Luca Didonè, Mauro Feltrin, Nereo Macorig, Lorena Mason, Flavio Pizzolato, Sita Putronero, Marco Santinon, Ivano Stocco.