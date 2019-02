"Un goal per le nostre montagne": baby calciatori trevigiani in aiuto del Bellunese

Fare gol non solo nelle partite ma anche nella vita. Questo il messaggio del torneo quadrangolare Pulcini che domenica 3 febbraio a Motta di Livenza ha visto coinvolte le società Liventina, Julia Concordia, Cimapiave e Calcio Veneto Orientale con i loro bambini in primo piano nell'esprimere tutta la loro contagiosa solidarietà alle popolazioni bellunesi e dell'Altopiano di Asiago colpite dal maltempo lo scorso 28 novembre.

Il contesto è stato quello di un'iniziativa benefica promossa dal settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e denominata "Un goal per le nostre montagne" con la formula di diversi quadrangolari che si sono svolti in queste settimane in tutta la regione. L'intento comune è stato quello di tendere la mano a tutti coloro che hanno sofferto per i danni di un'evento atmosferico rivelatosi tanto devastante quanto imprevedibile. Più di 50 le giovani leve che si sono affrontate in varie attività condivise e mini-partite nel sintetico della società di casa per quella che si è rivelata un'autentica festa che ha ricordato a tutti come lo sport non sia solo disciplina, allenamento e competizione ma prima di tutto solidarietà e in generale veicolo promotore di valori, gli stessi che lo staff Scuola Calcio della Liventina, in primo piano nell'organizzare l'evento, da sempre promulga. Un messaggio certamente positivo quello proveniente dal mondo del calcio giovanile trevigiano e che, già all'atto della presentazione dell'iniziativa a San Pietro di Feletto, aveva colpito favorevolmente anche il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin.

