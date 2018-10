Un tridente targato X motors al bellunese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'edizione numero trentatre del Rally del Bellunese è pronto ad aprire i battenti, con il via previsto per Sabato prossimo, ed Xmotors si prepara a timbrare il cartellino di presenza, mettendo in campo entrambe le Ford Fiesta R5. Archiviato l'ottimo esordio stagionale, terzo gradino del podio al Marca valido per il Campionato Italiano WRC, tornerà a calarsi nell'abitacolo della trazione integrale dell'ovale blu il patron del sodalizio di Montebelluna, Francesco Stefan, affiancato per l'occasione da Marco Zortea. “Siamo regolarmente iscritti ma non abbiamo la certezza della nostra presenza” – racconta Stefan – “perchè stiamo affrontando degli interventi migliorativi sulla nostra Fiesta e non siamo certi di riuscire ad ultimarli in tempo utile. La nostra sarà comunque una gara spot, finalizzata unicamente a valutare la bontà dei lavori svolti. Il percorso è molto bello, veloce e tecnico. Dopo il bel podio al Marca sarebbe bello potersi confrontare su queste strade. Staremo a vedere.” Sulla seconda Fiesta griffata Xmotors, la ex tricolore 2016 nelle mani di Giandomenico Basso, troveremo Massimo Vian, alla quinta apparizione stagionale con il fido Alessandro Gaio. Per il pilota di Miane, in provincia di Treviso, il Bellunese potrebbe essere occasione ideale per riprendere il cammino positivo di inizio 2018: al terzo del Grifo e secondo del Dolomiti han fatto da contraltare i due ritiri del Piancavallo e del Valli della Carnia. Il ricordo della vittoriosa edizione 2016, in produzione, è da considerarsi punto di partenza per affrontare con la giusta dose di ambizione l'ennesima apparizione sulle speciali bellunesi. “Credo sia dal 2005 che affrontiamo, tutti gli anni, il Bellunese” – racconta Vian – “e solo lo scorso anno non siamo riusciti a partire per un fuori programma che ci ha visto protagonisti prima del via. Conosciamo bene il percorso, le prove le abbiamo affrontate in tutti i modi possibili. Confidiamo in un meteo clemente perchè, in caso di asciutto, siamo certi di poter tenere il passo dei migliori. Se piove, per noi, sarà tutto nuovo. Correndo con Alessandro, che è della zona, ci tengo in particolar modo ad ottenere un buon piazzamento. Siamo pronti.” A completare il tridente d'attacco del sodalizio di Montebelluna ci sarà l'esordiente Marco Recchia, al debutto assoluto in un rally, alla guida di una Renault Clio nella categoria Racing Start. Ad affiancare il neo pilota di Valdobbiadene, sul sedile di destra, troveremo Mattias Conci, in sostituzione dello sfortunato Davide Dall'Ò, messo fuori gioco da un infortunio. “Finalmente è arrivato il giorno del debutto” – racconta Marco – “e saremo al via del Bellunese con la nostra Clio, curata assieme all'amico Marino Comarella. Mi spiace per Davide, con il quale dovevo condividere questo esordio ma si è fatto male ad una gamba. Avrò al mio fianco Mattias Conci e sono certo che saprà aiutarmi ad affrontare al meglio questa prima uscita.”