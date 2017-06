Unieuro Wilier Trevigiani: scelto finalmente il team per il Giro d'Italia Under 23

TREVISO Il Team Unieuro Trevigiani Hemus 1896 ha scelto gli uomini da schierare al Giro d'Italia Under 23, la corsa rosa "baby" che quest'anno festeggia la 40a edizione. Il team manager Mirko Rossato dirigerà il marocchino Zahiri Abderrahim, il portoghese Joao Almeida, Marco Molteni, Simone Ravanelli, l'argentino Nicolas Tivani e lo spagnolo Sergio Vega nei 956 km da Imola a Campo Imperatore. La formazione blu arancio nelle 7 tappe in programma dal 9 al 15 giugno andrà a caccia di tappe e del miglior risultato possibile nella classifica generale.

Dal 7 all'11 giugno la formazione del presidente Ettore Renato Barzi sarà in gara anche in Slovacchia. Al Tour de Slovaquie: Riccardo Cenghialta, Mattia Viel, Daniel Viejo, Mihail Mihaylov, Kristiyan Mitev e Stanimir Cholakov saranno in questo caso diretti da Marco Milesi e Todor Kolev.