Parte la stagione dell'Union Pro 1928 in Eccellenza

Volti nuovi e volti noti per l'Union Pro, che questa sera ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione d'Eccellenza, ormai pronta a partire: in attesa dell'esordio nel Girone B, fissato per domenica 8 settembre, il primo allenamento di questa sera è diventata la giusta occasione per presentare la rosa ufficiale. Sul prato dello stadio comunale di Preganziol, in via Manzoni, oltre alla società nella sua completezza, erano presenti anche le autorità amministrative dei comuni di Preganziol e Mogliano Veneto, rispettivamente nelle figure del sindaco, Paolo Galeano, e dell'assessore allo sport Enrico Maria Pavan. La rosa è composta da un totale di 24 calciatori, e unisce l'esperienza di giocatori affermati con il talento delle giovani leve, tra cui 4 aggregati dalla categoria Juniores. . Ma niente pronostici: l'obiettivo è di raggiungere la salvezza matematica il prima possibile, cercando di migliorare la prestazione dello scorso anno, quando terminò il girone B dell'Eccellenza veneta a quota 47 punti, in sesta posizione.

SQUADRA: Portieri: Luca Marin '02, Giacomo Pesce '01 (Altobello Aleardi Barche), Elia Ziliotto '94 (Miranese). Difensori: Paolo Fabbri '97 (Miranese), Elia Fontolan '98 (Miranese), Pierluigi Marcato '98, Thomas Masiero '02, Alvise Nobile '95, Riccardo Perissinotto '88 (Portomansuè), Tommaso Veglianiti '01, Pietro Visentin '01, Alvise Zanetti '01. Centrocampisti: Nicola Barzaghi '01, Sebastiano Coin '99, Gianluca Fuxa '94, Matteo Gentina '99, Mattia Marangon '93 (Graticolato), Riccardo Martinuzzi '01. Attaccanti: Andrea Berardi '00, Federico Confalone '01, Andrea Dordit '98, Mauricio Nicolas Lopez '82 (Robeganese), Tarek Mattiello '01, Filippo Peron '00; STAFF: Allenatore: Alberto Gionco. Vice allenatore: Alessandro Luise. Team Manager: Marco Gaiba, Dimitri Giuliato. Accompagnatori: Luigi Bortolin, Matteo Lucano, Moreno Regini. Presidente: Enrico Lorenzoni. Presidente Consorzio UnionPro: Michele Palmieri. Consiglieri: Nicola Bottacin, Luca Del Negro. Direttore generale: Marino Brocca. Segretario generale: Matteo Settimo. Direttore sportivo: Marcello Benedetti. Segretario amministrativo: Elena Campagnol. Collaboratore gestione sportiva: Daniele Bertolin. Responsabile operativo del settore giovanile: Marco Funes. Responsabile del progetto tecnico del settore giovanile: D'Avino Luigi.