Coppa Italia: Mogliano Rugby in trasferta contro Valsugana

Sesta e ultima giornata di Coppa Italia in questa stagione 2018/19. Il Mogliano Rugby 1969 fa visita al già qualificato Valsugana Rugby Padova in un derby che servirà ad entrambe le formazioni anche per avvicinarsi al meglio alla ripresa de Campionato di Top12.

La vittoria raggiunta all’ultimo secondo nella partita di domenica scorsa contro Verona ha galvanizzato i biancoblù, che anche sabato cercheranno nuovamente di lasciare il segno in questo torneo magari provando ad agganciare gli scaligeri al secondo posto. Anche in questa occasione vari cambi nel quindici di partenza, con Elia Cervellin che affiancherà in regia Marco Marin, Mark Jackman recuperato dall’influenza e schierato nel ruolo di estremo, Matteo Corazzi che torna titolare e Capitano dei biancoblù, e il giovane Pietro Marini che partirà titolare in seconda linea. Questa complessivamente la probabile formazione che sabato 19 gennaio 2019, alle ore 15, scenderà in campo presso gli impianti del Valsugana Rugby Padova, in Via Querini. Ingresso libero. A disposizione ci saranno: Ferraro, Ceccato, Michelini, Delorenzi, Mengotti, Fabi, Gubana, D’Anna. L’incontro sarà diretto dal signor Manuel Bottino (Roma), con la collaborazione dei giudici di linea Simone Boaretto (Rovigo) e Matteo Giacomini Zaniol (Treviso). Quarto uomo il signor Massimo Brescacin (Treviso).